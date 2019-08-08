ضبط قاتل الشاب المصري بإيطاليا

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القوي العاملة

قاتل الشاب المصري

أعلنت وزارة القوى العاملة، توصل الشرطة الإيطالية إلى قاتل المواطن المصري ميلاد شاكر كامل جرجس من مواليد 5 سبتمبر 1989 ويحمل جواز سفر رقم A19567906 ويبلغ من العمر 30 عاما، وتم ضبط الجاني ويدعي عطية كامل عيد ويحمل جواز سفر برقم 3132114 وتقوم النيابة حاليا بالتحقيق معه.

وبحسب بيان اليوم، كان وزير القوى العاملة، أصدر تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية المصرية بميلانو، بمتابعة الحادث وسير التحقيقات الجارية من جانب السلطات الإيطالية بالتعاون مع القنصلية المصرية، فضلا عن إنهاء الإجراءات الخاصة بشحن الجثمان لأرض الوطن، والوقوف على مستحقاته لدى جهة عمله، والتأمينية.

وقال المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، إن الشرطة الإيطالية توصلت لشخصية القاتل، وهو عطية كامل عيد صاحب السكن الذي كان يقيم به القتيل، حيث يسكن 6 أفراد وكان القاتل والقتيل يقيمان بنفس الحجرة، وعلى إثر خلاف طعن القاتل "ميلاد" بثلاث طعنات اثنتان بالرقية وثالثة بالكتف.

وأوضح عمران، أن القتيل ترجع جذوره إلى محافظة أسيوط، حيث يقيم في مدينة ميلانو بشارع المنزه، ويعمل في مجال التشييد والبناء، وتم العثور على جثمانه داخل السكن الذي يتشارك فيه مع مصريين آخرين غارقاً في دمائه إثر طعنات بآلة حادة في صدره ورقبته.

وأضاف أن الجيران محل سكنه سمعوا صرخات "ميلاد" وتم على الفور إبلاغ الشرطة التي اصطحبت 4 شباب كانوا يسكنون معه بنفس الشقة إلى مركز الشرطة للتحقيق معهم.

ويتواصل حاليا مكتب التمثيل العمالي بميلانو مع أصدقاء القتيل ميلاد شاكر كامل، لبحث وضعه من حيث الإقامة ومستحقاته التأمينية.


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