زلزال قوي يهدم عشرات المنازل غرب تركيا

تسبب الزلزال الذي وقع بتركيا، وبلغت شدته 6.5 ريختر، في هدم عدد من المنازل،ولكن لم يصب أحد جراء الزلزال.

وقال بيرسن سيليك، رئيس بلدية بوزكيرت التي أصابها الزلزال، في تصريحات لقناة "إن تي في" التركية: إن الزلزال دمر منزلين في البلدة، في حين تضررت عددا من المنازل الأخرى بشدة.

وأضاف أن عشرات المنازل تهدمت بفعل الزلزال في بلدة توتلوكا، ولكن لم يصب أحد.

وذكر أنه تم تحذير السكان من العودة لمنازلهم، خوفا من تهدمها أو وقوع المزيد من الزلازل.

وهز اليوم زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم الخميس، جنوب غربي تركيا، وقال مرصد "كانديلي" التركي للزلازل، إن زلزالا ضرب مدينة دنيزلي، مشيرا إلى أنه وقع على عمق 10 كيلومترات تحت الأرض.