غدًا.. تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى عرفات

قال أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعي إن غدًا صباحًا سيشهد بدء تفويج ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية إلى عرفات، وسط تنسيق كامل مع الجانب السعودي، حيث سيستمر التفويج حتى السادسة من مساء الغد وذلك من خلال 281 حافلة منهم 12 حافلة احتياطي لمواجهة أي طوارئ.

وأضاف عبد الموجود أن جميع الحافلات موديلات حديثة 2016 وحتى 2019 حيث تم التعاقد مع شركة نقل جماعي بنظام الرد الواحد والحافلة مزودة بحمام ومكيفة ويجي حاليًا مراجعة البيانات الخاصة بموقف المرضى بالمستشفيات وطبيعة حالتهم وذلك بالتعاون مع البعثة الطبية المصرية حيث سيتم توفير سيارات إسعاف لتفويج الحالات المرضية إلى جبل عرفات، لتأدية الركن الأعظم من فريضة الحج، وستقوم عقب ذلك بإعادتها مرة أخرى للمستشفيات.

وأشار إلى أن ضيوف الرحمن سيقون يومي الثامن والتاسع من ذي الحجة بعرفات قبل نفرتهم إلى المزدلفة ومنها إلى مشعر منى، حيث يقضى ضيوف الرحمن أيام العاشر والحادي عشر والثاني عشر للمتعجلين بمني.

وأكد تواجد الوعاظ والواعظات مع الحجيج في تأدية المناسك لتقديم التوعية الدينية لضيوف الرحمن وتوجيه الحجيج نحو أداء المناسك بالشكل الصحيح.