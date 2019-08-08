فنانة شهيرة تكشف حقيقة طلاقها من رجل أعمال مصري

كشفت الفنانة كارول سماحة عن حقيقة طلاقها من رجل الأعمال المصرى وليد مصطفى، وذلك أثناء تواجدها فى إذاعة موازييك التونسية على خلفية إحياء حفل غنائي غدا، الجمعة.

وقالت سماحة إن كل ما يتردد ليس له أساس من الصحة، وإن انفصالها عن زوجها مجرد شائعة سخيفة وملت من نفيها.

وأضافت أن سبب هذه الشائعة أنها لا تحب ارتداء دبلة الزواج وأى إكسسوارات أخرى مثل الساعة أو الخاتم، وهو الأمر الذى يفسره البعض على أنه تم طلاقها، فضلا عن الأغنية الأخيرة التى قدمتها كارول بعنوان "أنا مطلقة".

وأشارت إلى أن دبلة زواجها معها وقامت بخلعها، ليتأكد المستمعون والجمهور أنها لم تنفصل عن زوجها، مؤكدة أنها تعيش حياة مستقرة مع زوجها وابنتها تالا.