الإفراج عن 3 رموز من نظام "البشير"

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وكالات - الدويني فولي

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البشير

طارق حمزة

أطلق  المجلس العسكري الانتقالي في السودان سراح النائب الأول للرئيس السابق عمر البشير، بكري حسن صالح، والأمين العام للحركة الإسلامية، الزبير أحمد الحسن، إلى جانب رجل الأعمال، طارق حمزة.
وكان  الثلاثة  الذين أطلق سراحهم، اعتقلوا على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة التي أعلن عنها المجلس العسكري مؤخرا.
يذكر أن "المجلس العسكري الانتقالي" كان قد  أعلن في 24 من يوليو الماضي، عن اعتقال رئيس الأركان المشتركة الفريق هاشم عبد المطلب، قائد المنطقة المركزية اللواء بحر، بالإضافة إلى اللواء دكتور نصر الدين عبد الفتاح، واللواء عبد العظيم محمد الأمين، قائد قوات الدفاع الشعبي، على خلفية "محاولة انقلابية فاشلة ليست الأولى ضد المجلس العسكري السوداني".



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