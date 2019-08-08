جمعة: الشيطان ضعيف بيرميها ويجري

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يوتيوب

الشيطان

علي جمعة

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، علي سؤال شخص قال خلاله: " هل كل ما يقوم به الإنسان من الذنوب والمعاصي تكون بسبب الشيطان؟".

وعقب "جمعة"، خلال إحدى حلقات الدروس الدينية، المنشوره عبر صفحته الرسمية على موقع "يوتيوب"، اليوم الخميس، قائلا: "إن الشيطان الوسواس الخناس أحد الأسباب، لكن النفس الأمارة بالسوء طرف أخر في الذنب".

 وتابع، أن الذنب مرة من الشيطان، ولو تكرر فهو من النفس الأمارة بالسوء، والشيطان أقل إغواء من النفس التي تلح لفعل المعصية، لكن كيد الشيطان ضعيف، "بيرميها ويجري".

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