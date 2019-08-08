ما لا تعرفه عن "خطيب عرفة" هذا الموسم

08 أغسطس 2019 - 02:16 م

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي صدور توجيه بتكليف عضو هيئة كبار العلماء الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ خطيبا لخطبة عرفة.

وجاء تكليف الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ خلفا للشيخ حسين آل الشيخ، الذي كلف بأداء الخطبة العام الماضي.

ويعد الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ، الذي كلف بخطبة عرفة أحد المراجع الكبار في الحديث الشريف وروايته وتفسيره.

وقد اختير آل الشيخ رئيسا لمجمع الحديث في أكتوبر 2017 ، حيث تعلم بالمدارس النظامية الابتدائية، ثم الإعدادية، ثم الثانوية والتحق بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بكلية الشريعة، وبعدها التحق بالمعهد العالي للقضاء وتخرج فيه بدرجة الماجستير.

كما عمل محاضرا في كلية الشريعة ما يقارب عشر سنوات، ثم عين على وظيفة عضو إفتاء برئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، بالإضافة إلى عضويته بمجلس هيئة كبار العلماء بتاريخ 3/ 3/ 1426هـ، ثم عضواً في اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى المتفرعة من هيئة كبار العلماء.

ويرأس مجلس الأوقاف الفرعي بمنطقة الرياض، كما تولى الخطابة بجامع سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بالديرة، منذ عام 1412هـ، ومثّل رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء في لجان عدة مع جهات حكومية.