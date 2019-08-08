» اغتصبها قبل 40 عاما.. وكشف بهذه الطريقة

بعد مرور 40 عاما نجحت الشرطة الأمريكية أخيراً في التوصل لجاني ارتكب جريمتي الاغتصاب والقتل بحق طفلة وذلك بعد تحديث صورة له باستخدام الحمض النووي.





ونجحت الشرطة في العثور على معلومات جديدة بشأن الجاني وقامت بتحليل عينات تركها وراءه والتوصل إليه بصورته المحدثة إذ بلغ الآن 62 عام .