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مصطفى فهمي: عائلتي ليست أرستقراطية.. وزمن الشقاوة لم ينته

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مصطفي فهمي وزوجته
مصطفي فهمي وزوجته

متابعات-علا خطاب

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مصطفى فهمى

عيد ميلاده

بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد الفنان، مصطفى فهمي، الـ 77،نرصد لكم بعض الأسرار والمعلومات عن حياته الشخصية ,

- تخرج مصطفى فهمي في المعهد العالي للسينما قسم التصوير.

- والده هو محمود باشا فهمي وجده محمد باشا فهمي، رئيس مجلس الشورى في عهد أسرة محمد علي، وجدته من عائلة المانستيرلي.

- تزوج 3 مرات، الأولى زوجته الإيطالية ولديه منها عمر ودينا، وما زال على تواصل معها، ثم تزوج رانيا فريد شوقي منذ عام 2007 إلى 2012، وانفصلا وانقطعت علاقتهما، ثم تزوج من الإعلامية اللبنانية فاتن موسى.

- بدأ حياته مصورا في السينما في 4 أفلام هي النداهة، وأميرة حبي أنا، والجنس الناعم، والكداب.

- فيلم أين عقلي هو أول أفلامه، وجاءت هذه الخطوة بعد لقائه بالصدفة بالمخرج عاطف سالم، ومدير التصوير عبدالحليم نصر، الذي عمل معه سابقا، وعرفهما على بعضهما البعض، وفوجئ فهمي بعدها باتصال من سالم يطلبه لدور في أين عقلي، لكنه تردد، وأقنعه بالأمر.

- تسبب اتجاهه للتمثيل في خلاف بينه وبين شقيقه حسين فهمي، الذي رأى أن التوقيت الذي اختاره مصطفى خاطئ، لأنه لم يثبت قدمه في السينما، بينما رأى مصطفى أن 5 سنوات كافية وأن شقيقه حصل على لقب "الواد التقيل" بعد فيلم خلي بالك من زوزو، وأنه هو المعرض للتأثر بشكل سلبي وليس أخاه.

- توالت أعمال فهمي بعد ذلك من بينها "نبتدي منين الحكاية، كلهم في النار، الندم، العاشقة، الملاعين، دموع في عيون وقحة، أيوب، الحب وأشياء أخرى، حياة الجوهري، الحفار، الوردة الحمراء، قصة الأمس، مأمون وشركاه".

- آخر أعماله هو مسلسل مليكة مع الفنانة دينا الشربيني، العام الماضي.

- لم يلتق مع شقيقه حسين إلا في مسلسل الحفار "1996"، رغم أنه عُرض عليهما الكثير من الأعمال، لكن لم يوافقا عليها.

- لا يتذكر الكثير من "أفلام المقاولات" التي قدمها، ويرى أن تقديمها كان أمرا لا بد منه وغير نادم عليها، لأن بعد ظهوره بفترة أصبحت هي الموجة السائدة، وأن شقيقه ونور الشريف ومحمود ياسين استطاعوا تقديم أفلام قبل هذه الفترة.

- آخر أعماله في السينما فيلم "عمليات خاصة"، ولم يعرض عليه من وقتها أي فيلم آخر.

- يرى نفسه ناضجا فنيا بعد مسلسل قصة الأمس، مشيرا إلى أنه قبل ذلك كان مقتنعا بنفسه ممثلا، ولكنه لم يصل للنضوج إلا في هذا المسلسل.

- يعتبر نفسه هاويا وأنه ليس محترفا يستخدم "تكنيك" في التمثيل، لكنه يعبر بأحساسيه.

- أكد أنه لا يشعر بأي غضب بسبب بيع أعماله بأسماء الفنانات، مثل يسرا وإلهام شاهين وغيرهن.

- يرى أن عائلته لم تكن أرستقراطية، ولكنها متوسطة عليا.

- أوضح أن "زمن الشقاوة" لم ينته، وأنه السن بالنسبة له لا شيء، لأن روحه "شابة" وما زال يحافظ على الرياضة والسفر.

- يحتفل بعيد زواجه من فاتن موسى كل عام بحفل جديد.

- أكد أنه "سي السيد" في البيت، لأنه رجل شرقي، ويتحكم في مواعيد وملابس زوجته.

- أشار إلى أن هناك "خلافات بسيطة" مع زوجته بسبب تصرفات المعجبات وتعرضه لـ"المعكاسات".

- قدم برنامج أبيض وأسود عن المشكلات الزوجية، ورفض تقديم العديد من البرامج لأنها تنتمي لنوعية المسابقات.


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