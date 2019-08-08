» بالأسماء.. الزمالك يعلن قائمته المحلية

محمد عبد الحارس
قيد مسئولو الزمالك 30 لاعبا بقائمة الموسم الجديد، والتى شملت كلا محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي وحمدي النقاز وحازم إمام ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالسلام وطارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن وإمام عاشور ومحمد عنتر وأيمن حفني وإسلام جابر ومصطفى فتحي ومحمد أوناجم ومحمود عبد المنعم كهربا وأحمد سيد زيزو وكريم بامبو ويوسف أوباما وخالد بوطيب ومصطفي محمد وعمر السعيد وأشرف بن شرقي.
تلك القائمة شهدت غياب كل من الثنائي معروف يوسف لاعب وسط الفريق وبهاء مجدي الظهير الأيسر، وهو ما يعنى رحيلهم رسميا عن صفوف النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
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