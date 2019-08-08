رد قاس من صاحبة أشهر صورة بحادث معهد الأورام على منتقديها

08 أغسطس 2019 - 01:15 م





روت السيدة فايزة، والدة الطفل عبد الرحمن صاحبة أشهر صورة بحادث معهد الأورام، تفاصيل تواجدها بمعده الأورام قائلة :"إنها كانت محجوزة بابنها بمعهد الأورام منذ 20 يومًا، وكان يأخذ جرعات كيماوي، وكانت آخر جرعة له يوم السبت.



وأضافت "فايزة"، خلال حوارها مع مراسلة برنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي"، اليوم الخميس، أنه عقب حدوث الانفجار سقط شباك الغرفة المتواجدين بها، وخبطها في رأسها وسقط على طفلها زجاج منه تسبب في إصابته بجروح في قدمه، وأخذوه في الرعاية لتضميد جروحه، ونزلت للأسفل.



وتابعت أنها لم تر الشخص الذي التقط لها الصورة، وأصيبت بصدمة عندما وجدت صورتها على الإنترنت، معقبة: "اللي بيقولوا أنا بتاجر بابني أنا مش عايزة حاجة من حد، أنا مكنتش شايفة قدامي، مش شايفة الناس بتجري رايحة جاية".

