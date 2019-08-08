» ارتفاع غير مسبوق لسعر الذهب

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ارتفع سعر الذهب بالسوق، بقيمة جنيهين، بالمقارنة بأسعار أمس الأربعاء، بعدما سجلت أعلى مستوى في تاريخها بمصر، ليسجل عيار 21، 680 جنيها، قبل أيام قليلة من عيد الأضحى، الذي يزداد فيه الإقبال على المعدن النفيس.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام 2016.

وجاء متوسط أسعار الذهب في بالسوق كالتالي:

عيار 18 بـ 585 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 682 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 779 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5280 جنيها


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