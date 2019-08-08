  • الخميس 08 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر02:42 م
بحث متقدم
علما قطر والإمارات

الإمارات ترد على قطر وتغلق هذه القضية الدولية

علي جمعة

جمعة: الشيطان ضعيف بيرميها ويجري

الحج

ما لا تعرفه عن "خطيب عرفة" هذا الموسم

مصطفي فهمي وزوجته

مصطفى فهمي: عائلتي ليست أرستقراطية.. وزمن الشقاوة لم ينته

السيدة فايزة، والدة الطفل عبد الرحمن صاحبة أشهر صورة بحادث معهد الأورام

رد قاس من صاحبة أشهر صورة بحادث معهد الأورام على منتقديها

سلاح

100 قطعة سلاح بمنزله.. مسن يتصل خطأ بالشرطة

شعار الكاف

تأجيل مباراة الزمالك وبطل الصومال

حجاج

بالدراجات.. الحجاج البريطانيون يصلون السعودية

صلاح

محمد صلاح أفضل مهاجمي ليفربول في القرن الـ 21

مايكل جاكسون

بـ 4 ملايين دولار.. زوجة مايكل جاسكون تبيع أسراره الخاصة

الشمري: زيارة إسرائيل حلم الكثيرين من السعوديين

آخر الأخبار

سعاد الشمري
سعاد الشمري

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

إسبانيا تتخذ قرارًا مفاجئًا طال انتظاره حول مصر

#

هذا ما قاله "عكاشة" بني إسرائيل.. لن تصدق

#

إستاد رياضي.. مطلب صعيدي

#

«ذا تايمز»: تعيين أول سفيرة إسرائيلية في مصر

إسرائيل

سعاد الشمري

أحدثت ناشطتان سعوديتان سعاد الشمري وسكينة المشيخص، ضجة واسعة وحالة من الغضب بين الجمهور الخليجي، وذلك بعد إجرائهما لقاء مع قنوات إسرائيلية وأبديتا رغبتهما بزيارة إسرائيل صراحة.

فقد ظهرت الناشطة الحقوقية، سعاد الشمري، في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية، للحديث عن قرار السعودية بالسماح للنساء بالسفر دون الحاجة لموافقة ولي الأمر.

وعبرت الشمري عن سعادتها بالقرار الأخير وشبهته بـ"تحرير العبيد في الولايات المتحدة الأمريكية”.

وتحدثت الشمري في مقطع فيديو تم تداوله بكثافة عبر الإنترنت عن “حلم الكثير من السعوديين والخليجيين والعرب بزيارة إسرائيل”.

كذلك أجرت السعودية الإعلامية سكينة المشيخص لقاء مع قناة إسرائيلية تحدثت فيه عن استعدادها مستقبلا لزيارة إسرائيل.

وقالت المشيخص إنها لن تزور المناطق العربية عند زيارتها إسرائيل مبررة ذلك بالقول أن: “هناك عداء كبير من إخوتنا في فلسطين لنا كسعوديين. وذلك غير مبرر خاصة أن السعودية هي ثاني دول مانحة لهم”.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» اغتصبها قبل 40 عاما.. وكشف بهذه الطريقة
» بالأسماء.. الزمالك يعلن قائمته المحلية
» أقوى المرشحين لتدريب الزمالك
» تدوينة مفاجئة لإليسا عن "صنع في لبنان"
» ارتفاع غير مسبوق لسعر الذهب
» تحذير شديد للأرصاد بالكويت من هذا الأمر
» أفيس البرتغالى يشكو الزمالك و«الجبلاية» لـ فيفا
» يدفن حبيبته في 10 ثوان.. ويربح هذه الجائزة
» طوارئ بـ «المترو» استعدادًا لعيد الأضحى
» العثور على جثة جندي إسرائيلي في ظروف غامضة
» المتحدث العسكرى: القوات الجوية ستقوم بهذا الأمر

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:44 م

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي