  • الخميس 08 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر02:42 م
بحث متقدم
علما قطر والإمارات

الإمارات ترد على قطر وتغلق هذه القضية الدولية

علي جمعة

جمعة: الشيطان ضعيف بيرميها ويجري

الحج

ما لا تعرفه عن "خطيب عرفة" هذا الموسم

مصطفي فهمي وزوجته

مصطفى فهمي: عائلتي ليست أرستقراطية.. وزمن الشقاوة لم ينته

السيدة فايزة، والدة الطفل عبد الرحمن صاحبة أشهر صورة بحادث معهد الأورام

رد قاس من صاحبة أشهر صورة بحادث معهد الأورام على منتقديها

سلاح

100 قطعة سلاح بمنزله.. مسن يتصل خطأ بالشرطة

شعار الكاف

تأجيل مباراة الزمالك وبطل الصومال

حجاج

بالدراجات.. الحجاج البريطانيون يصلون السعودية

صلاح

محمد صلاح أفضل مهاجمي ليفربول في القرن الـ 21

مايكل جاكسون

بـ 4 ملايين دولار.. زوجة مايكل جاسكون تبيع أسراره الخاصة

شاهد..

يدفن حبيبته في 10 ثوان.. ويربح هذه الجائزة

آخر الأخبار

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

في اليوم الأول.. 10مرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية

#

حصيلة أسبوع.. انتحار 4 رجال شرطة في هذه الدولة

#

البورصة تربح 3 مليارات جنيه

#

ارتفاع جديد مفاجئ في أسعار الدولار

جائزة

مسابقة

سوتشي


في مسابقة غريبة من نوعها تنافس فيها عشرات السياح الرجال علي شاطئ مدينة سوتشي الروسية، حيث يقوم الحبيب بدفن حبيبته بالرمال .

ونصت شروط المسابقة على قيام المتسابقين بأن يتنافسوا على دفن حبيباتهم في الرمال بأسرع وقت ممكن وسط ذهول الحاضرين.

وتمكن الفائز من دفن حبيبته خلال عشر ثوانٍ فقط.

شاهد الفيديو..
 https://www.youtube.com/watch?v=ED-ES8ePvFY

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» اغتصبها قبل 40 عاما.. وكشف بهذه الطريقة
» بالأسماء.. الزمالك يعلن قائمته المحلية
» أقوى المرشحين لتدريب الزمالك
» تدوينة مفاجئة لإليسا عن "صنع في لبنان"
» ارتفاع غير مسبوق لسعر الذهب
» تحذير شديد للأرصاد بالكويت من هذا الأمر
» أفيس البرتغالى يشكو الزمالك و«الجبلاية» لـ فيفا
» يدفن حبيبته في 10 ثوان.. ويربح هذه الجائزة
» طوارئ بـ «المترو» استعدادًا لعيد الأضحى
» العثور على جثة جندي إسرائيلي في ظروف غامضة
» المتحدث العسكرى: القوات الجوية ستقوم بهذا الأمر

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:44 م

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي