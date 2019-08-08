» يدفن حبيبته في 10 ثوان.. ويربح هذه الجائزة

08 أغسطس 2019 - 11:57 ص



في مسابقة غريبة من نوعها تنافس فيها عشرات السياح الرجال علي شاطئ مدينة سوتشي الروسية، حيث يقوم الحبيب بدفن حبيبته بالرمال .



ونصت شروط المسابقة على قيام المتسابقين بأن يتنافسوا على دفن حبيباتهم في الرمال بأسرع وقت ممكن وسط ذهول الحاضرين.



وتمكن الفائز من دفن حبيبته خلال عشر ثوانٍ فقط.



شاهد الفيديو..

https://www.youtube.com/watch?v=ED-ES8ePvFY

