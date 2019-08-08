غناء ورقص.. مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

08 أغسطس 2019 - 11:52 ص

اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، من خلال الدخول بوصلات رقص وغناء.

وينفذ المستوطنون الإسرائيليون يوميا اقتحامات استفزازية للمسجد بحماية قوات الاحتلال في محاولة لفرض أمر واقع بخصوص تهويد الحرم القدسي والسيطرة عليه.