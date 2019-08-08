  • الخميس 08 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر11:56 ص
بحث متقدم
أرشيفية

حكم إعطاء الأضحية للاجئين الأجانب.. الإفتاء تجيب

الرئيس السيسي

الرئاسة تحذر من هذه الصفحات

باب الكعبة

القصة الكاملة للباب الذهبي للكعبة

أسعار النفط

بلومبرج: السعودية لن تسمح بهذا الأمر

الخشت

صرف 50 ألف جنيه لشهداء «معهد الأورام»

صلاح

عنصرية جديدة ضد «صلاح»

ارشيف

105 فضائح جنسية تضرب إسرائيل

الرئيس السيسي

الرئيس يوافق على قرض من بنك الاستثمار الأوروبي.. بهذه القيمة

صدام حسين

برلماني يطالب بوضع صورة لـ صدام حسين "مكبل الأيدي"

مرتضى منصور

مرتضى منصور يفتح النار على نجم الزمالك السابق

مع قاصرات..

105 فضائح جنسية تضرب إسرائيل

الحياة السياسية

ارشيف
ارشيف

وكالات - سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

فضائح جنسية تضرب البرلمان البريطاني

#

وزير خارجية إسرائيل يزور الإمارات لبحث تعاون خليجي

#

الأمم المتحدة تعلن ارتفاع عدد النازحين في طرابلس

#

رفع علم إسرائيل وفتح الحدود مع البحرين.. هكذا يكون التطبيع

نشرت قناة "ريشت كان" العبرية، نبأ التحقيق مع مستوطن إسرائيلي ارتكاب جرائم جنسية مع 105 فتيات.

وقالت القناة العبرية، إن وحدة التحقيقات بالشرطة الإسرائيلية "لاهف 433" تجري تحقيقات مع المستوطن الإسرائيلي الذي يعيش في مستوطنة "عمانوئيل" والذي يبلغ من العمر 26 عامًا بتهمة التورط في ارتكاب جرائم جنسية مع 105 فتيات معظمهن من القاصرات.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية في بداية العام الجاري 17 إسرائيليًا من اليهود بتهمة ارتكابهم جرائم جنسية.

ووفقًا لوسائل الإعلام العبرية، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 17 إسرائيليًا بشهر فبراير الماضي، بتهمة القيام بمخالفات وجرائم جنسية، ضد قاصرات، من خلال الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» المتحدث العسكرى: القوات الجوية ستقوم بهذا الأمر
» بعد شائعات زواجها.. هكذا ردت حلا شيحة على جمهورها
» الموت يفجع فنانا شهيرا
» الروبوت الآلي يقدم خدمة الإفتاء للحجاج
» بسبب خناقة "الواي فاي".. هذا ما حدث!
» أول تصريح لـ عمورى بعد انتقاله للجزيرة الإماراتى
» بعد حفلها بإسرائيل..هذا ما قالته "جينيفر لوبيز "عن حفلها في مصر
» أشغال شاقة بـ"الأهلى" استعدادًا لـ"إطلع بره"
» الفيضانات تحصد أرواح 16 شخصًا بالهند
» قرار جديد من «الجبلاية» بشأن الحكام
» طرد نائبة كينية من البرلمان.. السبب مثير

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي