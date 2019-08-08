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الروبوت الآلي يقدم خدمة الإفتاء للحجاج

عرب وعالم

الربوت الآلي
الربوت الآلي

علي محمود

أطلقت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالإدارة العامة لتقنية المعلومات، خدمة "روبوت الفتوى الآلي" لتقديم خدمة الفتاوى الشرعية والاستشارات الدينية لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة خلال حج هذا العام1440هـ، القادمين من 79 دولة من مختلف قارات العالم، في إطلاق يعد الأول على مستوى العالم الإسلامي في مجال تقديم الفتوى والاستشارات الشرعية، تحقيقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وتتيح هذه الخدمة المتجولة في مقرات الضيوف التواصل المباشر عن طريق الاتصال المرئي بين السائل وفريق من المفتين بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتقديم الفتاوى بكل يسر وسهولة وبشكل ذكي وبعدة لغات، ويعمل “الروبوت” عبر جهاز تحكم عن بعد، لتقديم الفتوى والإجابة على أسئلة الضيوف، كما أطلقت الوزارة جهازًا بنفس المواصفات لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة (الصم والبكم)، إيمانًا منها بأهمية خدمة هذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعًا.


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