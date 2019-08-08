صرف 50 ألف جنيه لشهداء «معهد الأورام»

سارة أشرف
قرّر الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، صرف مبلغ 50 ألف جنيه لرجال الأمن الذين استشهدوا في حادث انفجار معهد الأورام.
وكتب «الخشت» عبر "فيس بوك": رجلان من خيرة عناصر الأمن الإداري في معهد الأورام استشهدا في الحادث الإرهابي الأسود أمام المعهد".
وتابع رئيس الجامعة، قائلا: "لا نتخلى عمّن يعمل بها بأي شكل من أشكال العمل لذلك تقرّر صرف خمسين ألف جنيه لكل منهما بموافقة أعضاء مجلس الجامعة.
واختتم قائلاً: "جزاؤهم الأكبر عند الله تعالى العدل الأكبر الرحمن الرحيم".
ظهر12:06 م
فجر
03:48
شروق
05:21
ظهر
12:06
عصر
15:44
مغرب
18:50
عشاء
20:20