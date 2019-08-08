الرئيس يوافق على قرض من بنك الاستثمار الأوروبي.. بهذه القيمة

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السيسي

قرض

بنك الاستثمار الأوروبي

نشرت الجريدة الرسمية -اليوم الخميس- قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بالموافقة على اتفاق حكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن مشروع مصرف كيتشنر، والذي بمقتضاه يقدم البنك للحكومة المصرية قرضاً تبلغ قيمته 213 مليونا و900 ألف يورو، والموقع في لوكسمبورج بتاريخ 16 أكتوبر 2018.

وذكرت اتفاقية القرض، أن المشروع المقرر بشأنه القرض يتمثل في إزالة الملوثات من مصرف كيتشنر في منقطة دلتا النيل في مصر من خلال الاستثمارات في جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المنزلية، وإدارة النفايات الصلبة وإعادة تأهيل البنية التحتية للمصرف، وستنفذ الشركة القابضة وشركات مياه الصرف الصحي تحت إشراف الوزارة مكونات المشروع الخاصة بمياه الصرف الصحي وجمعها ومعالجتها، وتقوم الوزارة بمراقبة التنفيذ الكلي وأداء هذه المكونات.


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