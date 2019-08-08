مرتضى منصور يفتح النار على نجم الزمالك السابق

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مرتضى منصور

كريم حسن شحاتة

طارق يحيي

شن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، هجوم عنيف على بعض لاعبي الزمالك السابقين بسبب هجومهم المعتاد على الفريق سواء فى الفوز أو الخسارة.

وأضاف "منصور"، خلال تصريحاته ببرنامج "الزمالك اليوم" المذاع على "المحور"، إن كريم حسن شحاتة ومحمد شبانة وأسامة خليل وفاروق جعفر ينتمون لنادي الزمالك، ولكن يهاجمون إدارة النادي والفريق باستمرار، وتعودنا على أن الطعنات تأتي لمن يشجع الزمالك".

وتابع، أنه تحدث مع رضا عبد العال بسبب هجومه على طارق يحيى، مدرب الزمالك المؤقت، واعتذر لي وفهم الأمر وتقبل النقد مني.

واختتم رئيس النادى تصريحاته أن "نجل فاروق جعفر لاعب صاعد أتيحت له الفرصة وقمت بإعارته مجانًا لسموحة ليظهر بالشكل المطلوب، ولم أقف أمام مستقبله بسبب ما يفعله والده مع الزمالك".


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