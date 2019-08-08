أول قرار من "كاف" بعد تتويج الترجي بطلا لدوري الأبطال

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تأجيل مباراة السوبر الأفريقي بين بطل دوري الأبطال والزمالك لأجل غير مسمى، بسبب طعن الوداد المغربي على قرار تتويج الترجي التونسي بلقب دوري الأبطال.

وأصدرت لجنة الانضباط التابعة لـ"كاف"، أمس الأربعاء، قرارها النهائي باعتبار الوداد منسحبا من مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وبالتالي تتويج الترجي باللقب القاري.

وكان الاتحاد الأفريقي، قرر في وقت سابق، إقامة مباراة السوبر الأفريقي في الإمارات، أحد أيام 16 و17 و18 أغسطس الجاري، قبل قرار تأجيلها اليوم.


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