» أول تصريح لـ عمورى بعد انتقاله للجزيرة الإماراتى

08 أغسطس 2019 - 10:27 ص

أعرب عمر عبدالرحمن الوافد الجديد لصفوف الجزيرة الإماراتى، عن سعادته بالانتقال لصفوف الجزيرة في صفقة انتقال حر لمدة ثلاث سنوات بعد نهاية مشواره مع فريق الهلال السعودي.

وقال «عموري» عبر "تويتر": "أتقدم بجزيل الشكر لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال السعودي على كل ما قدموه لي خلال وجودي في صفوف الفريق العريق صاحب التاريخ المضيء".

وأضاف: "يطيب لي أن أشكر نجم الكرة السعودية ورئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأسبق سامي الجابر على دعمه وتشجيعه لي خلال فترة انضمامي للفريق"

وزاد: "كل الشكر والتقدير لجمهور الهلال العريق الذي يصنع النجوم ويحفز اللاعبين على الإبداع وكل التوفيق للهلال لن أنساكم أبدا وأنتم في القلب".

وتابع: "كل الشكر والتقدير لسيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان رئيس نادي الجزيرة على حرصه ودعمه إتمام صفقة انتقالي لنادي الجزيرة متمنيا أن أكون عند حسن ظن سموه".

وأختتم: "كما اشكر سعادة محمد سيف السويدي رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة لكرة القدم وأعضاء الشركة على ثقتهم بانضمامي إلى فخر أبوظبى متمنيا أن أكون عند حسن ظن الجميع".