سجن 10 سنوات ومليون ريال غرامة.. عقوبة جديدة بالسعودية

08 أغسطس 2019 - 10:20 ص

كشفت صحيفة "المدينة السعودية" عن أن عقوبة تعنيف الموظف العام بالمملكة العربية السعودية قد تصل للسجن عشر سنوات وغرامة مليون ريال.

وبحسب "الصحيفة" فقد حددت النيابة العامة ثلاث عقوبات ضد من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق الموظف العام، للحصول على قضاء أمر غير مشروع، أو لحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظامًا.

وأكدت النيابة أن العقوبات لمثل هذه الحالات تصل إلى السجن مدة 10 سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، مشيرة إلى أن هذه الأفعال تعدّ من جرائم الرشوة، وتصل إلى الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.