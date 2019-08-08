  • الخميس 08 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر11:57 ص
بحث متقدم
أرشيفية

حكم إعطاء الأضحية للاجئين الأجانب.. الإفتاء تجيب

الرئيس السيسي

الرئاسة تحذر من هذه الصفحات

باب الكعبة

القصة الكاملة للباب الذهبي للكعبة

أسعار النفط

بلومبرج: السعودية لن تسمح بهذا الأمر

الخشت

صرف 50 ألف جنيه لشهداء «معهد الأورام»

صلاح

عنصرية جديدة ضد «صلاح»

ارشيف

105 فضائح جنسية تضرب إسرائيل

الرئيس السيسي

الرئيس يوافق على قرض من بنك الاستثمار الأوروبي.. بهذه القيمة

صدام حسين

برلماني يطالب بوضع صورة لـ صدام حسين "مكبل الأيدي"

مرتضى منصور

مرتضى منصور يفتح النار على نجم الزمالك السابق

سجن 10 سنوات ومليون ريال غرامة.. عقوبة جديدة بالسعودية

عرب وعالم

السعودية
السعودية

وكالات - سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

وزير العدل يأمر بمساءلة مأذون زوّج طفلة عمرها 10 سنوات

#

عقوبات رادعة لمعارضات الحجاب بإيران

#

طبيب "مايكل جاكسون" يكشف عن مفاجأة أثناء احتضاره

#

17 فنانًا يحيون 10 حفلات في عيد الفطر بالسعودية

السعودية

سجن

غرامة

موظف

نيابة عامة

كشفت صحيفة "المدينة السعودية" عن أن عقوبة تعنيف الموظف العام بالمملكة العربية السعودية قد تصل للسجن عشر سنوات وغرامة مليون ريال.

وبحسب "الصحيفة" فقد حددت النيابة العامة ثلاث عقوبات ضد من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق الموظف العام، للحصول على قضاء أمر غير مشروع، أو لحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظامًا.

وأكدت النيابة أن العقوبات لمثل هذه الحالات تصل إلى السجن مدة 10 سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، مشيرة إلى أن هذه الأفعال تعدّ من جرائم الرشوة، وتصل إلى الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» المتحدث العسكرى: القوات الجوية ستقوم بهذا الأمر
» بعد شائعات زواجها.. هكذا ردت حلا شيحة على جمهورها
» الموت يفجع فنانا شهيرا
» الروبوت الآلي يقدم خدمة الإفتاء للحجاج
» بسبب خناقة "الواي فاي".. هذا ما حدث!
» أول تصريح لـ عمورى بعد انتقاله للجزيرة الإماراتى
» بعد حفلها بإسرائيل..هذا ما قالته "جينيفر لوبيز "عن حفلها في مصر
» أشغال شاقة بـ"الأهلى" استعدادًا لـ"إطلع بره"
» الفيضانات تحصد أرواح 16 شخصًا بالهند
» قرار جديد من «الجبلاية» بشأن الحكام
» طرد نائبة كينية من البرلمان.. السبب مثير

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي