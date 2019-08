» بعد حفلها بإسرائيل..هذا ما قالته "جينيفر لوبيز "عن حفلها في مصر

View this post on Instagram

Vogue Arabia exclusive: Award-winning singer, actress, and producer Jennifer Lopez is all set to perform in New Alamein, Egypt on August 9. Ahead of the show, Vogue Arabia gave the style icon an Arabic language lesson. Click on the video above to watch the superstar’s special message to all of her regional fans. To watch the full video, head to Vogue.me. Interview by @rabihmockbel, Venture Lifestyle #jenniferlopez #venturelifestyle_ #owest #jlo تعتزم المغنية الحائزة على العديد من الجوائز، والممثلة، والمنتجة جينيفر لوبيز، إحياء حفل بمدينة العلمين الجديدة في مصر يوم 9 أغسطس المقبل. وقبل هذا الحفل، لقنت ?وغ العربية أيقونة الموضة درساً في اللغة العربية. اضغطوا على الفيديو المنشور أعلاه لتشاهدوا الرسالة الخاصة التي وجهتها النجمة الشهيرة لجمهورها في المنطقة. ولمشاهدة الفيديو كاملاً، تفضلوا بزيارة موقعنا ar.vogue.me. أجرى هذا الحوار رابح مقبل @rabihmockbel #جينيفر_لوبيز #venturelifestyle_ #owest