» بعد حفلها بإسرائيل..هذا ما قالته "جينيفر لوبيز "عن حفلها في مصر

قالت الفنانة العالمية، جينفر لوبيز، إنها متحمسة للغاية لإحيائها حفلة في مصر، متحدثة لأول مرة باللغة العربية.

وكان قد نشرت الصفحة الرسمية للنسخة العربية من المجلة العالمية "فوج"، على حسابها الخاص بـ"إنستجرام"، مقطعًا من لقاء المجلة بالنجمة العالمية جينيفر لوبيز، وذلك قبل حفلها الأول بمصر والمقرر يوم الجمعة المُقبل الموافق 9 أغسطس.

وظهرت جينيفر لوبيز وهي تتحدث العربية لأول مرة، قائلة "مستنياكم كلكم في حفلى".

وأكدت جينيفر لوبيز في لقائها أن نجلها متحمس للغاية لزيارة مصر، ولكنها وعدته بالقدوم معها في حالة عدم وجود دراسة خلال تلك الفترة.

ومن المقرر أن يقام الحفل في العلمين بالساحل الشمالي.

وكانت جينيفر لوبيز أحيت حفلًا في إسرائيل وقامت بوصفها ببلدها الثانى؛ وهو ما عرضها لهجوم كبير في مصر وظهرت دعوات مقاطعة لحفلها، ولم تهتم الجهة المنظمة للأمر وقامت بتكثيف الدعاية عن الحفل والذى سيقام يوم الجمعة القادمة.