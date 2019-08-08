  • الخميس 08 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر11:56 ص
بحث متقدم
أرشيفية

حكم إعطاء الأضحية للاجئين الأجانب.. الإفتاء تجيب

الرئيس السيسي

الرئاسة تحذر من هذه الصفحات

باب الكعبة

القصة الكاملة للباب الذهبي للكعبة

أسعار النفط

بلومبرج: السعودية لن تسمح بهذا الأمر

الخشت

صرف 50 ألف جنيه لشهداء «معهد الأورام»

صلاح

عنصرية جديدة ضد «صلاح»

ارشيف

105 فضائح جنسية تضرب إسرائيل

الرئيس السيسي

الرئيس يوافق على قرض من بنك الاستثمار الأوروبي.. بهذه القيمة

صدام حسين

برلماني يطالب بوضع صورة لـ صدام حسين "مكبل الأيدي"

مرتضى منصور

مرتضى منصور يفتح النار على نجم الزمالك السابق

قرار جديد من «الجبلاية» بشأن الحكام

الرياضة

الجبلاية تطرح تذاكر ودية مصر وتونس الخميس
الجبلاية تطرح تذاكر ودية مصر وتونس الخميس

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

قرار جديد للسعودية والإمارات بشأن السودان

#

قرار جديد من المحكمة بشأن إسقاط عضوية خالد يوسف

#

قرار جديد من «الجبلاية» بشأن الحكام الأجانب

#

المغرب تكشف حقيقة تحرير سعر صرف الدرهم

افريقيا

تدريب

اتحاد

الاهلى

بطولة

يدرس مسئولو اتحاد الكرة "الجبلاية" إلغاء الحكم الخامس بالموسم المقبل لعدم تحقيق التجربة الهدف المرجو منها، وهو الإنهاء على الأخطاء التحكيمية، إلى جانب توفير المستحقات الخاصة بالحكم الخامس فى ظل رغبة مسئولو الاتحاد زيادة بدلات الحكام الموسم المقبل.

وينتظر مسئولو الاتحاد القرار النهائى من قبل لجنة الحكام التى سيتم تشكيلها خلال الفترة المقبلة لمعرفة الرأي النهائي فى إلغاء الحكم الخامس فى ظل عدم الاتفاق النهائى على تطبيق تقنية الفيديو فى الموسم المقبل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» المتحدث العسكرى: القوات الجوية ستقوم بهذا الأمر
» بعد شائعات زواجها.. هكذا ردت حلا شيحة على جمهورها
» الموت يفجع فنانا شهيرا
» الروبوت الآلي يقدم خدمة الإفتاء للحجاج
» بسبب خناقة "الواي فاي".. هذا ما حدث!
» أول تصريح لـ عمورى بعد انتقاله للجزيرة الإماراتى
» بعد حفلها بإسرائيل..هذا ما قالته "جينيفر لوبيز "عن حفلها في مصر
» أشغال شاقة بـ"الأهلى" استعدادًا لـ"إطلع بره"
» الفيضانات تحصد أرواح 16 شخصًا بالهند
» قرار جديد من «الجبلاية» بشأن الحكام
» طرد نائبة كينية من البرلمان.. السبب مثير

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي