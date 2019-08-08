» أشغال شاقة بـ"الأهلى" استعدادًا لـ"إطلع بره"

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يواصل فريق الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة فريق "إطلع بره" بطل جنوب السودان، والمقرر لها الأحد المقبل بذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل الأهلى معسكراً مُغلقاً لمدة 48 ساعة بالإسكندرية قبل اللقاء، حيث يتجه الفريق غداً الجمعة، للإسكندرية للإقامة بها حتى موعد المباراة حفاظاً على تركيز الفريق من أجل تحقيق نتيجة جيدة تُسهّل مهمة المارد الأحمر في لقاء العودة من أجل استكمال رحلة المنافسة على اللقب الإفريقي الغائب منذ عام 2013.


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