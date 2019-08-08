مفاجأة.. «نيمار» يقترب بشدة من غريم برشلونة

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لاعب كرة القدم البرازيلي "نيمار"
لاعب كرة القدم البرازيلي "نيمار"

محمد عبد الحارس

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فى مفاجأة من العيار الثقيل اقترب النجم البرازيلي نيمار، صاحب الـ 27عاما، إلى فريق ريال مدريد الإسباني بعد مغادرة ناديه باريس سان جرمان بعد عامين من المعاناة، وتصريحات أخيرة تؤكد رغبته في الرحيل عن العاصمة الفرنسية.

وفيما راجت لأسابيع أنباء عن رغبة نيمار، وناديه السابق برشلونة في اللقاء مجددًا بعودة أغلى لاعب في العالم إلى أسوار "كامب نو"، جاءت الأنباء الجديدة من إسبانيا، لكنها ربطت البرازيلي بالعدو اللدود، ونقلته، على الورق، من باريس إلى مدريد.

تقارير إسبانية عدة كشفت عن عرض مغر من العملاق ريال مدريد لضم النجم المثير للجدل، إذ كشف موقع "Sport " تقديم رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، لعرض بقيمة 120 مليون يورو، والاستغناء عن أفضل لاعب في العالم خلال العام الماضي، الكرواتي لوكا مودريتش، 33 عاما، في صفقة كبرى من أجل ضمان أن يرتدي نيمار قميص ريال مدريد في الموسم المقبل.


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