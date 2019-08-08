  • الخميس 08 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر11:58 ص
بحث متقدم
أرشيفية

حكم إعطاء الأضحية للاجئين الأجانب.. الإفتاء تجيب

الرئيس السيسي

الرئاسة تحذر من هذه الصفحات

باب الكعبة

القصة الكاملة للباب الذهبي للكعبة

أسعار النفط

بلومبرج: السعودية لن تسمح بهذا الأمر

الخشت

صرف 50 ألف جنيه لشهداء «معهد الأورام»

صلاح

عنصرية جديدة ضد «صلاح»

ارشيف

105 فضائح جنسية تضرب إسرائيل

الرئيس السيسي

الرئيس يوافق على قرض من بنك الاستثمار الأوروبي.. بهذه القيمة

صدام حسين

برلماني يطالب بوضع صورة لـ صدام حسين "مكبل الأيدي"

مرتضى منصور

مرتضى منصور يفتح النار على نجم الزمالك السابق

عازفة النشيد الوطني: "لو كنت أعلم لارتديت الحجاب"

عازفة النشيد الوطني: "لو كنت أعلم لارتديت الحجاب"

الصفحة الأخيرة

عازفة الكمان
عازفة الكمان

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

"لهيطة" يطمئن الجمهور على الحالة الصحية لمحمد صلاح

#

«جنش» يساند منتخب مصر بـ«العكاز»

#

تعليق ناري لـ"أديب" على أزمة عمرو وردة والمنتخب

#

عاجل.. الدولار يواصل التراجع ليسجل هذه الأسعار

عقب الجدل الذي أثارته عازفة الكمان اللبنانية، جويل سعادة، بسبب ملابسها خلال مشاركتها في افتتاح بطولة كأس غربي آسيا في كربلاء، أوضحت أنها لو كانت تعلم لارتدت العباءة والحجاب.

وقالت "سعادة" التي عزفت النشيد الوطني العراقي، في افتتاح البطولة، إنها لم تكن تعلم أن إطلالتها ستثير الجدل.

وقالت: "لو كنت أعرف عادات المدينة، لعزفت النشيد الوطني العراقي مرتدية العباءة والحجاب".

وأضافت: "عندما قرأت التعليقات قمت قبل مغادرة العراق بشراء العباءة والحجاب وذهبت إلى المطار وأنا أرتديهما".

وأكدت عدم علمها بأن هناك تقاليد معينة في كربلاء لا تسمح للمرأة بالظهور بدون ارتداء الحجاب، وأنها تحترم كل الأديان والتقاليد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» المتحدث العسكرى: القوات الجوية ستقوم بهذا الأمر
» بعد شائعات زواجها.. هكذا ردت حلا شيحة على جمهورها
» الموت يفجع فنانا شهيرا
» الروبوت الآلي يقدم خدمة الإفتاء للحجاج
» بسبب خناقة "الواي فاي".. هذا ما حدث!
» أول تصريح لـ عمورى بعد انتقاله للجزيرة الإماراتى
» بعد حفلها بإسرائيل..هذا ما قالته "جينيفر لوبيز "عن حفلها في مصر
» أشغال شاقة بـ"الأهلى" استعدادًا لـ"إطلع بره"
» الفيضانات تحصد أرواح 16 شخصًا بالهند
» قرار جديد من «الجبلاية» بشأن الحكام
» طرد نائبة كينية من البرلمان.. السبب مثير

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي