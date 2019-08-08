خطر جديد يهدد خامنئي.. الأرقام صادمة

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تسعى إيران على مدار تاريخها إلى زيادة النمو السكاني؛ لتحقيق مخططاتها في النهاية بالسيطرة على العالم.

ويبدو أن الشعب الإيراني له رأي آخر؛ حيث أوضح مركز الإحصاء في إيران أن معدل النمو السكاني في تراجع مستمر منذ عام 1986.

وقال مسئول بالمجلس الأعلى للثقافة إن معدل المواليد لعام 2018 الأقل في تاريخ إيران، رغم دعوة وتشجيع المرشد الأعلى، علي خامنئي، مواطني بلاده على زيادة النسل ومعدل الإنجاب، على الرغم من الظروف الاقتصادية القاسية في إيران.

ووصل آخر إحصاء لعدد السكان في إيران إلى 83 مليون نسمة، وتشير التقديرات إلى أن معدل النمو السكاني سيشهد تراجعًا حتى عام 2050.

وكشف المسئول الإيراني أن بيانات مركز الإحصاء تبين أن حوالي 25% من السكان للشباب تحت 15 عامًا، و22% للشباب حتى عام 29 عامًا، فيما جاءت فئة المسنين فوق 65 عامًا بنسبة تصل إلى 10% من مجموع السكان.


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