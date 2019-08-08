عضو شعبة تجار الذهب: الجرام سيصل لألف جنيه

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دونالد ترامب

الذهب

ام بى سى مصر

كشف أمير رزق عضو شعبة تجار الذهب ، عن سبب ارتفاع جرام الذهب خلال اليومين الماضيين.

وأكد "رزق"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، أن الزيادة التي حدثت في أسعار الذهب جاءت نتيجة التعريفة الجمركية و نظام الضرائب الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا ، مشيرا إلي أن هذا الأمر كان له تأثير كبير علي أسعار في أسعار الذهب عالميا.

وأوضح " رزق"، أنه توقع منذ شهر أن يصل سعر جرام الذهب لـ1000 جنيه ، لافتا إلي أن هذا الأمر سيجعل عدد كبير من المواطنين يتركون هذه المهنة.

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