  • الخميس 08 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر11:57 ص
بحث متقدم
أرشيفية

حكم إعطاء الأضحية للاجئين الأجانب.. الإفتاء تجيب

الرئيس السيسي

الرئاسة تحذر من هذه الصفحات

باب الكعبة

القصة الكاملة للباب الذهبي للكعبة

أسعار النفط

بلومبرج: السعودية لن تسمح بهذا الأمر

الخشت

صرف 50 ألف جنيه لشهداء «معهد الأورام»

صلاح

عنصرية جديدة ضد «صلاح»

ارشيف

105 فضائح جنسية تضرب إسرائيل

الرئيس السيسي

الرئيس يوافق على قرض من بنك الاستثمار الأوروبي.. بهذه القيمة

صدام حسين

برلماني يطالب بوضع صورة لـ صدام حسين "مكبل الأيدي"

مرتضى منصور

مرتضى منصور يفتح النار على نجم الزمالك السابق

هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم.. تعرف على السبب

الحياة السياسية

قطارات
قطارات

علي محمود

أخبار متعلقة
#

تعرف على سعر الذهب اليوم

#

هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم.. تعرف عليها

#

تعرف على أسعار الدولار اليوم الثلاثاء

#

سعر الدولار في البنوك اليوم

السكة الحديد

اعمال التطوير

تأخير قطارات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الخميس؛ نظرًا لما تنفذه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط تساهم في تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور؛ حيث جاءت كالتالي:

أولاً- خط "القاهرة- الإسكندرية".

متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة.

ثانيًا- خط "القاهرة- السد العالي".

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

- "القاهرة- أسيوط" مدة 30 دقيقة.

- "أسيوط- أسوان" مدة 30 دقيقة.

 ثالثًا- خط  "بنها- بورسعيد".

متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة.

 رابعًا- خط  "طنطا- المنصورة- دمياط".

متوسط تأخيرات القطارات مدة 25 دقيقة.  

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب؛ نتيجة هذه التأخيرات؛ بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك، وأعمال تطوير نظم الإشارات، والمزلقانات، والمحطات؛ من أجل تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمسافرين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» المتحدث العسكرى: القوات الجوية ستقوم بهذا الأمر
» بعد شائعات زواجها.. هكذا ردت حلا شيحة على جمهورها
» الموت يفجع فنانا شهيرا
» الروبوت الآلي يقدم خدمة الإفتاء للحجاج
» بسبب خناقة "الواي فاي".. هذا ما حدث!
» أول تصريح لـ عمورى بعد انتقاله للجزيرة الإماراتى
» بعد حفلها بإسرائيل..هذا ما قالته "جينيفر لوبيز "عن حفلها في مصر
» أشغال شاقة بـ"الأهلى" استعدادًا لـ"إطلع بره"
» الفيضانات تحصد أرواح 16 شخصًا بالهند
» قرار جديد من «الجبلاية» بشأن الحكام
» طرد نائبة كينية من البرلمان.. السبب مثير

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي