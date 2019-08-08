  • الخميس 08 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر11:59 ص
بحث متقدم
أرشيفية

حكم إعطاء الأضحية للاجئين الأجانب.. الإفتاء تجيب

الرئيس السيسي

الرئاسة تحذر من هذه الصفحات

باب الكعبة

القصة الكاملة للباب الذهبي للكعبة

أسعار النفط

بلومبرج: السعودية لن تسمح بهذا الأمر

الخشت

صرف 50 ألف جنيه لشهداء «معهد الأورام»

صلاح

عنصرية جديدة ضد «صلاح»

ارشيف

105 فضائح جنسية تضرب إسرائيل

الرئيس السيسي

الرئيس يوافق على قرض من بنك الاستثمار الأوروبي.. بهذه القيمة

صدام حسين

برلماني يطالب بوضع صورة لـ صدام حسين "مكبل الأيدي"

مرتضى منصور

مرتضى منصور يفتح النار على نجم الزمالك السابق

الديهي: العالم كله بيحسدنا علي الرئيس

الحياة السياسية

نشأت الديهي
نشأت الديهي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

صورة.. نجم "الأهلي" يقدم التعازي في الرئيس التونسي

#

الافراج عن صهر زين العابدين بن علي من سجون فرنسا

#

تفاصيل تنشر لأول مرة عن خطة الإخوان لإفساد ثورة يوليو

#

5 قوانين وقع عليها الرئيس.. تعرف عليها



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، زف بشرى سارة للمصريين، أمس خلال افتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة، وذلك بافتتاح أكبر مجمع لإنتاج للرخام في الشرق الأوسط، العام المقبل، ينتج 80 مليون متر رخام.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"،أن هذه الافتتاحات رسالة للمصريين أن بلدهم بخير، وأن من منحوهم ثقتهم أهل لهذه الثقة، ويعملوا بنبل ووفاء وجهد، ويوصلوا الليل بالنهار لتحقيق ما نشهده الآن من مشروعات قومية، مخاطبًا المصريين: "ثقوا في من منحتموه ثقتكم فهو أهلا لها".

وأشار إلى أن الخصخصة كلمة كريهة كانت مرتبطة بحكومات تخصصت في أنشطة السمسرة، وجميع القلاع الصناعية التي تم بناؤها من قبل تم بيعها وسرقتها، وكانت الصناعة المصرية كادت أن تشبه المتاحف، وانتهى كل ذلك، والآن نعيد بناء قلاع صناعية في توقيتات زمنية العالم أجمع يحسدنا عليها ويحسدنا علي الرئيس السيسي حيث أصبح الآن لدينا صناعة نفتخر بها، وتحقق الاكتفاء الذاتي لنا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» المتحدث العسكرى: القوات الجوية ستقوم بهذا الأمر
» بعد شائعات زواجها.. هكذا ردت حلا شيحة على جمهورها
» الموت يفجع فنانا شهيرا
» الروبوت الآلي يقدم خدمة الإفتاء للحجاج
» بسبب خناقة "الواي فاي".. هذا ما حدث!
» أول تصريح لـ عمورى بعد انتقاله للجزيرة الإماراتى
» بعد حفلها بإسرائيل..هذا ما قالته "جينيفر لوبيز "عن حفلها في مصر
» أشغال شاقة بـ"الأهلى" استعدادًا لـ"إطلع بره"
» الفيضانات تحصد أرواح 16 شخصًا بالهند
» قرار جديد من «الجبلاية» بشأن الحكام
» طرد نائبة كينية من البرلمان.. السبب مثير

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي