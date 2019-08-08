الدولار يستقر أمام الجنيه في تعاملات اليوم

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متابعات-علا خطاب

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الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه في البنوك

يشهد سعر الدولار اليوم الخميس الموافق 8\8\2019،استقرارًا أمام الجنيه في مستهل التعاملات الصباحية للبنوك وشركات الصرافة بمصر عند متوسط سعر 16.61 جنيه للشراء مقابل 16.51 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنوك "المصري الخليجي، الشركة المصرفية العربية الدولية، التعمير والإسكان، الأهلي الكويتي، كريدي أجريكول، العربي الإفريقي الدولي" 16.50 جنيه للشراء و16.60 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنوك "عودة، الأهلي اليوناني بمصر، مصر إيران للتنمية، الأهلي المصري، المصرف المتحد، قناة السويس، مصر" 16.51 جنيه للشراء و16.61 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية 16.49 جنيه للشراء و16.59 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 16.48 جنيه للشراء و16.58 جنيه للبيع.


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