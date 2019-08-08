» مقتل سيدة تعمل بالدعارة بسبب انتقالها من قواد إلى آخر بدمياط

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مقتل سيدة بدمياط

اصطحبت قوة أمنية من قسم شرطة فارسكور ، المتهم بقتل ربة منزل وإلقاء جثتها بإحدى ترع تفتيش السرو بدمياط لتمثيل جثته.

البداية كان بلاغ تلقاه قسم شرطة فارسكور بالعثور على جثة سيدة تدعى "ش.ق" - في العقد الثالث من العمر - بالقرب من إحدى ترع تفتيش السرو بدمياط وتم نقل الجثمان للمستشفى المركزي لإعداد تقرير الطب الشرعي.

وكشفت المعاينة الأولية وجود طعنات متفرقة بالجثة ، وبتكثيف البحث تبين أن المجني عليها كانت تعمل في الدعارة رفقة أحد الشباب ، وتم القبض عليه بعد تحديد هويته ، حيث تبين أنه "عوض. ب" - 38 سنة - ويعمل سائق توك توك .

وأشارت التحريات إلى أن الجاني سهل للمجني عليها العمل في الدعارة مقابل مبالغ مالية ، وأنها تركته من فترة قريبة وذهبت للعمل مع قواد آخر مما دفعه للانتقام منها.

وأكد في التحقيقات أنه استدرج المجني عليها لمحل الجريمة وقام بالاعتداء عليها بالضرب والطعن حتى فارقت الحياة ومن ثم ألقى جثتها بالمصرف .

وأمرت النيابة بحبس المتهم على ذمة التحقيق.


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