» مصريان يهزان إيطاليا .. "حنا" قتل "جرجس" والسبب صادم

08 أغسطس 2019 - 08:25 ص

تدرس السلطات الإيطالية في مدينة ميلانو، توجيه تهمة القتل لمصري يدعى عطية حنا (47 عاما)، وذلك بعد جريمة قتل لمواطن مصري آخر يدعى ميلاد جرجس (30 عاما) والذي تعرض للطعن حتى الموت.

كانت الشرطة عثرت على جثة الضحية أمس الثلاثاء في شقة بضاحية فيالي مونزا بميلانو، وكان بجسده عدد من الطعنات بسلاح أبيض.

الجريمة تم الكشف عن تفاصيلها بالعودة إلى الكاميرات التي سجلت شجارا في الرابعة من صباح الثلاثاء في الشقة التي يسكنها 4 مصريين.

وبعد ذلك كانت جثة ميلاد جرجس وهو عامل بناء أوراق إقامته سليمة مثل بقية قاطني الشقة، وسط بركة من الدماء بعد إصابته بطعنات إحداها في رقبته، ولم تنجح محاولات إسعافه.

احتجزت الشرطة رفاقه الثلاثة في السكن، وبالتحقيقات تم الكشف أن القاتل هو أحدهم، ليكون اللغز التالي هو تحديد ما إذا كان للآخرين دور في الجريمة.

استخدم القاتل سكينة مطبخ في عملية القتل، وعثرت السلطات عليها مقسومة لنصفين في موقع الجريمة.

وبحسب موقع "ميلانوا كورييرو" الذي نشر تفاصيل الجريمة، ربما يكون المال هو الدافع وراء القتل، وربما لأن الضحية لم يدفع نصيبه من الإيجار.

في الأسابيع الأخيرة، قالت التحقيقات إن الشقة كانت مزدحمة بشكل دائم، وبها على الأقل خمسة أو ستة أسرّة. يمتلك ميلاد سجلا نظيفًا.

كشفت الشرطة بعد ذلك أن أحد الأشخاص المحتجزين تربطه صلة قرابة بالقاتل عطية حنا، وتشير احتمالات إلى أنه ربما قرر الثلاثة ذبح الضحية.

وبحسب التحقيقات المبدئية فإن الضحية يتشارك مع القاتل في السكن منذ حوالي عام، ولم يتم تسجيل أي شكوى من قبل بشأن نزاعات في المنزل.

ولاتزال التحقيقات مستمرة لكشف لغز الجريمة، مع طلب السلطات الإيطالية الكشف على الصحة العقلية للمتهم بالقتل.