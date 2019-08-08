  • الخميس 08 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر08:49 ص
بحث متقدم
الإعلامي شريف مدكور

شريف ندكور يهاجم فنان شهير: أعرفه من 20 سنة وعمري ماقتنعت بيه

صلاح

رسالة مثيرة من إعلامي سعودي لـ"صلاح" بسبب 11 مليون ريال

أحمد فهمي

فنان شهير ينشر صورة مؤلمة لضحية معهد الأورام: أنا آسف

الملك سلمان

الملك سلمان يجتاح تويتر بصورة جديدة مع "الأمير الصغير"

منزل أروى

فنانة شهيرة تروي شهادتها على تفجير معهد الأورام

الأرصاد.. طقس حار

الأرصاد: طقس الخميس شديد الحرارة

احمد موسي في الحج

أحمد موسى: لا يليق الدعاء على أهل الشر بالحج

حريق معهد الاورام

شاهد عيان: أنقذت 40 مواطن من حريق معهد الاورم

القس مكاريوس فهيم

«منع استخدام الموبايل والإنترنت».. شروط جديدة للرهبنة تثير الجدل

أرشيفية

لهذه الأسباب.. «الذهب» يسجل أعلى مستوى له منذ 6 سنوات

وفاة فنانة شهيرة عن عمر يناهز 93 سنة

الصفحة الأخيرة

علوية زكي
علوية زكي

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

وفاة مخترع الكمبيوتر عن عمر يناهز 93 عامًا

#

وفاة فنان شهير عن عمر يناهز 20 سنة بعد أزمة قلبية مفاجئة

#

كشف حقيقة وصية عزت أبو عوف بحرق أفلامه بعد وفاته

#

وفاة فنان شهير عن عمر يناهز 74 سنة

علوية زكي

توفيت المخرجة الكبيرة علوية زكي أمس الأربعاء عن عمر يناهز 96 سنة بعد حياة حافلة بالأعمال الفنية.

وعلوية زكي واحدة من الرواد في الإخراج التليفزيوني، وله أكثر من 30 عملا، كان آخرها عام 1996.

ومن بين أعمالها مسلسلات قلب الأسد، وميراث الغضب، وإصلاحية جبل الليمون، كما قدمت عدة أفلام منها "حل يرضى جميع الأطراف، ورجل اسمع عباس، والقانون لا يعرف عائشة، كما قدمت سهرات تليفزيونية من بينها "مش معقول" الثانوية العامة" وشارك فيها النجم الكبير عمرو دياب.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل سيدة تعمل بالدعارة بسبب انتقالها من قواد إلى آخر بدمياط
» مصريان يهزان إيطاليا .. "حنا" قتل "جرجس" والسبب صادم
» إعلامي شهير: عمرك شوفت "حوكشة" أكتر من كدا؟
» وفاة فنانة شهيرة عن عمر يناهز 93 سنة
» "الإسكان": هذه ميزات المدن الذكية
» بث مباشر.. مباراة برشلونة ونابولي
» ابنة عمرو دياب تظهر بملابس جريئة
» وديًا.. «هازارد» يقود الريال للفوز على سالزبورج النمساوي
» الديهي: مصر تخطت مرحلة العوز
» اتحاد الكرة يتبرع بمليون جنيه لصالح معهد الأورام
» وديًا.. الاتحاد السكندري يهزم طلائع الجيش

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي