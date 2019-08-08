الأرصاد: طقس الخميس شديد الحرارة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 35

شبين الكوم 25 35

طنطا 24 35

دمنهور 24 33

الإسكندرية 24 31

بلطيم 25 31

مطروح 22 31

السلوم 23 32

سيوة 24 37

بورسعيد 25 32

دمياط 25 32

الزقازيق 25 35

الإسماعيلية 23 36

السويس 25 36

العريش 24 32

رفح 23 32

رأس سدر 25 37

نخل 21 34

نويبع 28 35

طابا 28 34

كاترين 19 32

الطور 27 35

شرم الشيخ 29 36

الغردقة 28 37

مرسى علم 28 35

الفيوم 23 36

بني سويف 23 36

المنيا 23 36

أسيوط 24 37

سوهاج 26 38

قنا 27 39

الأقصر 27 40

أسوان 31 41

أبوسمبل 31 41

الوادي الجديد 28 42

شلاتين 28 36

أبو رماد 29 35

حلايب 30 34

رأس حدربة 30 33