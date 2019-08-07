"الإسكان": هذه ميزات المدن الذكية

قال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان، إن المدن الذكية تتميز بسرعة انترنت تقدر بـ30 ميجا، ودفع الفواتير بها يتم من خلال تطبيق الكتروني.

واشار "عباس" "، خلال حواره مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "on e "، الى زيادة المناطق الخضراء، وإنشاء طرق تستوعب حركة أكبر، وإنشاء شبكة انفاق بطول 17 الف كيلو متر في العاصمة الإدارية الجديدة، لإصلاح المرافق دون تعطل الشوارع.

واضاف:" ان الدولة لديها خطة طموحة جدًا، لإنشاء عدد من المدن الجديدة تقدر بـ30 مدينة جديدة".

ولفت إلى أن الدولة ستنتهي من المرحلة الأولى من تنفيذ 14 مدينة في 2020، ومن المقرر أن تستوعب هذه المدن 30 مليون نسمة.