لهذه الأسباب.. «الذهب» يسجل أعلى مستوى له منذ 6 سنوات

07 أغسطس 2019 - 09:39 م

للشهر الثالث على التوالي، يشهد سوق المشغولات الذهبية في مصر ارتفاعًا ملحوظًا في أسعاره، إذ وصل سعر عيار الذهب 21 الأكثر رواجًا وشعبية في مصر إلى 680 جنيهًا، ما أثار التساؤلات حول أسباب ذلك الارتفاع المستمر.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم إلى 680 جنيهًا، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 583 جنيهًا، وبلغ الذهب عيار 24 حوالي 777 جنيهًا، أما سعر أوقية الذهب فوصلت إلى 1490.57 دولار للأوقية (الأونصة) وهو أعلى مستوى منذ أبريل عام 2013.

وعالميًا، قفزت أسعار الذهب اليوم 1%، وهو أعلى مستوى له منذ ستة أعوام، وذلك في ظل غياب أي مؤشرات على تراجع الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة مما حفز إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن.

نادي نجيب، سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية، قال إن «الأسعار ارتفعت عالميًا وبما أن مصر سوقًا مفتوحًا فمن الطبيعي أن تتأثر بأي انخفاض أو ارتفاع»، عازيًا الارتفاع الحاصل حاليًا في سوق الذهب محليًا إلى أنه نتيجة ارتفاعه عالميًا.

وفي تصريحات إلى «المصريون»، أضاف «نجيب»، أن أوقية الذهب وصلت إلى أعلى حد لها منذ 6 سنوات، حيث وصلت حاليًا لـ1590 دولار عالميًا، فيما لم تكن تتعدى سابقًا الـ1350 أو 1400 دولار للأوقية.

سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية، أشار إلى أن السوق يشهد حاليًا حالة ركود تزايدت مع الارتفاع الأخير، متابعًا: «ارتفاع الأسعار ليس كما يعتقد البعض أنه نتيجة الإقبال على الشراء، فليس هناك إقبال من الأساس».

وتوقع أن لا تنخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة؛ بسبب عدم استقرار الأحوال الدولية، مشيرًا إلى أن المناوشات بين الولايات المتحدة والصين، وكذلك التوتر في الخليج له علاقة أيضًا بالارتفاع الأخير.

الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، قال إن الذهب كسلعة يخضع للعرض والطلب، وبناءً على ذلك ترتفع أو تنخفض أسعاره، هذا بجانب التقلبات الموسمية التي يكون لها دور في ارتفاع الأسعار أو انخفاضها.

وأضاف لـ«المصريون»، أن «الأسباب السابقة ليست الوحيدة التي تؤثر على الأسعار، إذ إن استخدام البعض للذهب كملاذ آمن بدلًا من العملات الأجنبية كالدولار واليورو وغيرهما، يؤثر على أسعاره».

وتابع: «البعض يلجًا للذهب كملاذ آمن؛ لأن نسبة المخاطرة فيه تكاد تكون صفر وكذلك لا يوجد من خسر أمواله عند استخدامه للذهب».

فيما توقع إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، استمرار ارتفاع المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة مع زيادة إقبال المستثمرين على الشراء باعتباره ملاذًا آمنًا للاستثمار.

وأوضح، أن السوق المحلي يشهد حاليًا تراجعًا في حركة البيع والشراء بنحو 40% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال بنك الشعب الصيني، في بيان له: «إن الولايات المتحدة تتجاهل الحقائق وتضع الصين على نحو غير معقول تحت عنوان (المتلاعبين بالعملات)، وهو سلوك يضر بالآخرين وأنفسهم».

وجاء البيان بعد أن وصفت الولايات المتحدة الصين بأنها «متلاعبة بالعملة» في أعقاب قرار بنك الصين الشعبي بالسماح لليوان بانخفاض دون 7 يوان للدولار أمس الأول الاثنين.