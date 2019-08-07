أول ظهور لزوجة «الأسد» بعد شفائها من السرطان

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محمد فضل- متابعات

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سوريا

بشار الأسد

السرطان

أسماء

عرضت الرئاسة السورية صورا جديدة لرئيس النظام بشار الأسد وزوجته أسماء، في أول ظهور مشترك لهما بعد شفائها من مرض السرطان.

وأوضحت الرئاسة السورية أن المناسبة كانت استقبال مجموعة من أبناء وبنات ضحايا الحرب السورية، من المتفوقين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي، برفقة أمهاتهم.

وكتبت على الصور :« .بتفوقكم اليوم وتسلحكم بالعلم والمعرفة تسيرون على دروب النور التي سار عليها آباؤكم حين بذلوا نفوسهم ليدفعوا عن #سورية عتمة الظلام وإرهاب الظلاميين.. فهنيئا للوطن بكم.. وهنيئا لكم بآباء منحوكم أرفع شرف، وبأمهات قدمن لكم ولسورية أنموذجا للعطاء دون حدود .. الرئيس #الأسد خلال استقباله والسيدة #أسماء اليوم مجموعة من أبناء وبنات #الشهداء #المتفوقين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي .. برفقة أمهاتهم».

وقد أعلنت أسماء الأسد يوم السبت الماضي، خلال حوار على قناة "السورية" انتصارها التام على مرض السرطان.


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