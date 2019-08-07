» الديهي: مصر تخطت مرحلة العوز

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الحرب على الارهاب

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن جميع الصحف الإيطالية اليوم تُشيد بقدرة مصر على محاربة الإرهاب، وأنها الحصن بالنسبة للمنطقة لمواجهة الإرهاب.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الأربعاء، أن هناك سيناتور إيطالي وصف الرئيس السيسي، خلال تقديمه العزاء في ضحايا حادث معهد الاورام، بأنه الحصن ضد الإرهاب في المنطقة، معقبًا: "دا رأي إيطاليا في مصر اللي الإخوان بيتحدثوا عن عدم استقرار علاقات مصر معها".

ولفت إلى أن الرئيس الصيني، أكد على دعم الصين لجهود مصر في حماية أمنها ومكافحة الإرهاب.

وأشار "الديهي"، إلى أن مصر تخطت مرحلة العوز، ولن يستطيع أحد أن يلوي ذراع هذه الدولة؛ لكون قوة أي دولة بالعمل والصناعة والإنتاج، والعالم أجمع أصبح يحترم مصر.


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