» ابنة عمرو دياب تظهر بملابس جريئة

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محمد فضل- متابعات

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جدل

مثيرة

جنا عمرو دياب

ظهور جرئ

أطلّت الفنانة الشابة جنا عمرو دياب، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو «إنستجرام»، بإطلالة جريئة، تعرضت بسببها لهجوم عنيف من قبل متابعيها ومحبي والدها «الهضبة» عمرو دياب.

حيث ظهرت جنا عمرو دياب بإطلالة؛ رأى البعض أنها غير مناسبة لمرحلة المراهقة التي تعيشها، وأنها تختار إطلالات لا تناسب سنها، وكانت أغلب التعليقات التي تلقتها جنا تنتقد اختياراتها غير الموفقة، على حسب وصف الكثيرين، كما قام بعض الأشخاص بتوجيه بعض الشتائم لها ولوالدها، وقال أحدهم: «كرهت أباكِ بسببك!».

يشار إلى أن جنا عمرو دياب أكثر أبناء الهضبة الذين أثاروا جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك بسبب إطلالاتها المختلفة، والفيديوهات التي تظهر من خلالها، وموهبتها في الغناء باللغة الإنجليزية، ونصيحة الجمهور لها بالغناء باللغة العربية.

ويستعد «الهضبة» عمرو دياب، خلال الأيام المقبلة، لطرح ألبومه الجديد «أنا غير»، والذي طرح منه عدداً من الأغاني خلال الفترة الماضية، بعد أن أحيا حفلاً غنائياً كبيراً باليونان، وكانت تتواجد معه الفنانة دينا الشربيني، وقدمت معه عدداً من وصلات الرقص على عدد من أغانيه المميزة.

وكان عمرو دياب قد أبدى إعجابه بمسلسل «زي الشمس»، الذي قامت ببطولته دينا الشربيني، بحسب تعبيرها في عدد من البرامج، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية، من بينهم: سوسن بدر، أحمد صلاح السعدني، ريهام عبدالغفور، جمال سليمان، وغيرهم من نجوم الدراما، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج كاملة أبو ذكري، وسامح عبدالعزيز؛ الذي تولى إخراج المسلسل؛ بعد أن اعتذرت كاملة أبو ذكري عن عدم إخراجه.

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