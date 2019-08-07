  • الأربعاء 07 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر10:14 م
بحث متقدم
القس مكاريوس فهيم

«منع استخدام الموبايل والإنترنت».. شروط جديدة للرهبنة تثير الجدل

أرشيفية

لهذه الأسباب.. «الذهب» يسجل أعلى مستوى له منذ 6 سنوات

الأسد وزوجته

أول ظهور لزوجة «الأسد» بعد شفائها من السرطان

الوداد والترجى

رد فعل إدارة الوداد بعد قرار «كاف» لصالح الترجي

ترامب

أمريكا تقرر منع زوار 6 بلاد عربية من دخول أراضيها

اتحاد الكرة المصري

أزمة داخل اتحاد الكرة بسبب «الشورت»

برهامي

لمدة شهر وبـ9 شروط..«برهامي» يعود لخطبة الجمعة

طائرة سعودية

طائرات سعودية تحلق ومحاولات لاقتحام قصر الرئاسة

معهد الأورام

شاهد.. جنازة مهيبة لضحايا تفجير معهد الأورام

أرشيفية

بوادر حرب جديدة بين الهند وباكستان

رد فعل إدارة الوداد بعد قرار «كاف» لصالح الترجي

الرياضة

الوداد والترجى
الوداد والترجى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

فرصة جديدة للوداد للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا

#

رسميًا.. «كاف» يعلن الترجي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا

#

أول رد فعل من "الغندور" على الفيديو المسيء له

#

أول رد فعل من "كاف" على قرار المحكمة الرياضية بتتويج الترجي

المصريون

دورى ابطال افريقيا

الترجى

نهائي افريقيا

الوداد

قرر إدارة نادي الوداد المغربي، الاستئناف ضد قرارات لجنة الإنضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بخصوص أزمة مباراة الترجي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019.

وكانت لجنة الإنضباط بالكاف قد قضت بإعلان الترجي التونسي بطلا لإفريقيا بسبب انسحاب الوداد من المباراة وتغريم الفريق المغربي 35 ألف دولار.

وذكرت صحيفة المنتخب المغربية أن سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد قرار الاستئناف علي الأحكام الصادرة من لجنة الإنضباط ضد نادي الوداد، حيث تعطي أنظمة الكاف الحق لللنادي المغربي الاستئناف علي هذه القرارات في مدة محددة.

وأوضحت الصحيفة أن سعيد الناصيري كان قد شعر خلال جلسات الإستماع للدفوعات، بوجود انقلاب في المواقف نتيجة لبعض التواطؤات، وهو ما تترجمه قرارات لجنة الإنضباط التي ناقضت جملة وتفصيلا قرار اللجنة التنفيذية للكاف القاضي بأعادة المباراة في ملعب محايد، والذي ألغته محكمة التحكيم لانتفاء الإختصاص.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة برشلونة ونابولي
» ابنة عمرو دياب تظهر بملابس جريئة
» وديًا.. «هازارد» يقود الريال للفوز على سالزبورج النمساوي
» الديهي: مصر تخطت مرحلة العوز
» اتحاد الكرة يتبرع بمليون جنيه لصالح معهد الأورام
» وديًا.. الاتحاد السكندري يهزم طلائع الجيش
» هيومن رايتس: "بشار" يستغل المساعدات لتمويل الأعمال الوحشية
» الإسماعيلي يضم مهاجم سموحة 3 مواسم
» محاكمة المتورطين في«انقلاب السودان» بعد الأضحى
» فرصة جديدة للوداد للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا
» بوادر حرب جديدة بين الهند وباكستان

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:48 ص

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي