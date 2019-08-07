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الديهي عن مجمع الأسمدة: "الفلاحين هيسجدوا شكر"

الحياة السياسية

نشأت الديهي
نشأت الديهي

أحمد سالم

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المزارعين

الديهى

مجمع الأسمدة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن افتتاح مجمع الاسمدة يساهم في تحقيق مصر اكتفاء ذاتي من الأسمدة الفوسفاتية، معقبًا: "المزارعين هيسجدوا شكرًا لله بعد افتتاح هذا المجمع".

وأضاف مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الأربعاء،: أنه يساهم في توفير العملة الصعبة المستخدمة في استيراد الأسمدة الفوسفاتية، فضلًا عن أنه يساهم في توفير 1500 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة 20 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

وتابع أن مصر كانت مستورد ومستهلك لكافة أنواع الأسمدة المازوتية والفوسفاتية، مشيرًا إلى أن افتتاح هذا المجمع اليوم انجاز عظيم، معقبًا: "أنا فخور بإعادة بناء الصناعة المصرية بسواعد مصرية وطنية خالصة، وداعًا لحكومات السمسرة ونفخر بحكومات البناء وتوطين الصناعات".

ونوه "الديهي"، إلى أن تكلفة إنشاء مجمع الأسمدة الفوسفاتية تصل لـ 16 مليار جنيه.

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