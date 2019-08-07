أزمة داخل اتحاد الكرة بسبب «الشورت»

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أصدر ثروت سويلم المدير التنفيذى والقائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة، تعليمات مشددة لمندوبى الأندية بعدم دخول مقر الجبلاية بالشورت.

وحضر أكثر من مندوب لأندية الجمهورية المشاركين فى بطولات الناشئين قرعة الدورى الجديد اليوم وظهروا بالشورت داخل مبنى الجبلاية، قبل أن يوجه مسئولو اتحاد الكرة تعليمات مشددة لهم بعدم الحضور بالشورت مجددا وارتداء زى رسمى أو زى رياضى كامل.

يذكر أن مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة هاني أبو ريدة، قدم استقالته عقب الاخفاق الأخير في بطولة أمم إفريقيا 2019 بعد الخروج المبكر لمنتخب الفراعنة أمام جنوب إفريقيا من دور الـ16.

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