» فرصة جديدة للوداد للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا

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الترجي التونسي يتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

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دورى ابطال افريقيا

الترجى

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أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» فوز الترجي التونسي ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2018-2019 على حساب الوداد البيضاوي المغربي.

وأصدرت لجنة الانضباط قراراتها فيما يخص مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي تكونت من بندين كما يلي:

- الوداد الرياضي: يعتبر خاسرًا لمباراة العودة في نهائي دوري الأبطال، مع توقيع غرامة بقيمة 20 ألف دولار على النادي بسبب الانسحاب من المباراة، وغرامة 15 ألف دولار على استخدام الألعاب النارية من جانب جماهير النادي.

- الترجي التونسي: تذكير السيد حمدي المؤدب رئيس نادي الترجي التونسي بتوقيع غرامة قيمتها 20 ألف دولار، بسبب سلوكه غير الرياضي ضد رئيس الاتحاد الأفريقي، والترجي سوف يلعب مباراتين مقبلتين على أرضه أفريقيا بدون جماهير، بسبب الاستخدام المبالغ فيه للأدخنة والشماريخ، لكن تم تأجيل تنفيذ هذا القرار ما لم يقع أي تجاوز خلال 12 شهرًا مقبلًا، مع غرامة بقية 50 ألف دولار بسبب الأدخنة والمقذوفات والسلوك غير الرياضي من جانب الجماهير.

وكان الوداد، يطالب الكاف بمنحه اللقب مباشرة، بسبب الظلم والعنف الذي تعرض إليه في مباراة الإياب والاعتداء عليه من جماهير الترجي التونسي.

ويمتلك الوداد المغربي، مخرج وحيد من أجل الحفاظ على حصوله على اللقب وهي اللجوء للجنة التظلمات في الاتحاد الإفريقي والتي بإمكانها إلغاء قرار لجنة الانضباط بمنح الترجي اللقب، وفي حالة إلغاء قرار لجنة الانضباط فسيلجأ الطرفان إلى المحكمة الرياضية الدولية من جديد.

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