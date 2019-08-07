كيف تختار أفضل طبيب زراعة شعر؟

07 أغسطس 2019 - 06:16 م

هناك العديد من العوامل التي تدخل في اختيار عيادة وجراحة زراعة الشعر المثالية. ربما يكون الخيار الأكثر أهمية هو نوع الإجراء الذي تفضل الخضوع له. في هذه الأثناء، يقوم بعض المرضى باختيار عيادة ثم تحديد نوع الإجراء. تتراوح العيادات التي تقدم عملية زراعة الشعر من حيث الجودة والإجراءات التي توفرها والأدوات التي تستخدمها. يجب على المرضى الذين يتطلعون إلى العثور على أفضل الخيارات مراعاة سمعة كل عيادة وموقعها ومجموعة الخدمات الإضافية، وما إلى ذلك.

تقدم العيادات عادة نوعين رئيسيين من تقنيات زراعة الشعر

هناك طريقتان لزراعة الشعر متوفرة في المقام الأول، وهما تقنية زراعة الشعر بالاقتطاف وتقنية زراعة الشعر بالشريحة، وغالبا ما يشار إليها باسم إجراء الشريط. تعتمد جودة زراعة الشعر بشكل أساسي على مهارة وخبرة الجراح والطاقم الطبي. وكما هو مذكور، فإن طريقة زراعة الشعر لها تأثير عميق على جودة النتيجة.

طريقة الشريحة هي الأقدم

دائما ما تترك هذه التقنية ندبة كبيرة وملتوية في المنطقة المانحة للشعر. يتضمن الإجراء استخلاص قطعة من الجلد من الجزء الخلفي أو جانب رأس المريض. ثم يتم تشريح هذا الجلد الذي تم إزالته من أجل الحصول على البصيلات، والذي يقوم الجراح بعد ذلك بزراعته في المنطقة المستقبلة. بعد العملية، يجب أن يميل المرضى بعناية إلى موقع الاستخراج لمدة تصل إلى بضعة أشهر. وفي الوقت نفسه، تحد الندبة الجانبية الملحوظة من قصات الشعر التي قد يفضلها المرضى لأنها نادرا ما تحجبها قصات الشعر القصيرة.

الأسباب الرئيسية التي قد يفكر بها المرضى في تقنية الشريحة هي أن الإجراء قصير، وبأسعار معقولة ولا يتطلب من المرضى حلق رؤوسهم. ومع ذلك، كل هذه الفوائد متاحة الآن من خلال أساليب زرع أصغر وأكثر فعالية. هو أيضا أكثر تكلفة مما تبدو عليه في البداية. يترك الإجراء غالبا ندوب ما تتطلب تصحيحها. والأسوأ من ذلك أن عمليات زرع الشعر بالشريحة لها سمعة غير جيدة مع المرضى كبار السن. كما يؤثر عامل الوقت على الطعوم حيث يمكن أن تصبح واضحة وتحتاج إلى تصحيح.

تقنية االاقتطاف أفضل وبنتائج أعلى

تتضمن أحدث عملية زراعة شعر، وهي تقنية الاقتطاف أو استخراج الوحدات الفردية من فروة الرأس ثم وضعها في المنطقة المستقبلة. يمكن لبعض الخبراء في هذه التقنية إدارة الإجراء خلال فترة زمنية مماثلة مثل تقنية الشريحة. إلى حد كبير، على الرغم من أن تقنية الاقتطاف تستغرق وقتا طويلا لتنفيذها، ويجب أن يكون المرضى مستعدين للجلوس لفترة طويلة من الوقت. ومع ذلك، فإن النتائج تستحق ذلك لأنها تكون واقعية وطبيعية ولها أثر دائم.

في الوقت نفسه لا تترك تقنية الاقتطاف أي ندوب ملحوظة بعد العملية. وفي الوقت نفسه، لا تتشوه أنماط نمو الشعر لأن موقع الاستخلاص منتشر. تتمتع هذه التقنية أيضا بسمعة أفضل لتصفيفات الشعر المختلفة وأيضا تصلح لكافة الأعمار. نظرا لأن عمليات الزرع هي عدد صغير من الوحدات الصغيرة، فإنها لا تصبح ملحوظة بشكل كبير. في الواقع، سوف يستخدم الجراحون هذه التقنية لتصحيح العمليات القديمة والندبات.

انظر دائما في تدريب الجراح وخبرته

بعد تحديد الطريقة التي يفضلها المريض، وأفضل رهان لهم هو تقنية الاقتطاف، يجب على المرضى بعد ذلك البحث في أطباء زراعة الشعر المناسبين لهذه العملية. الخبرة والتدريب والسمعة مهمة للغاية في سيبل تحقيق هذه المعادلة. جميع جراحي زراعة الشعر ذوي السمعة الطيبة المدربين على يد خبراء ماهرين، وغالبا ما يذكرون هذه الأرقام على موقعهم على الانترنت أو في الأخبار.

تجربة جراح زراعة الشعر أمر بالغ الأهمية أيضا. يستغرق وقتا طويلا وممارسة منتظمة لإتقان هذه العملية وطرق إجراءها المختلفة. مقدار السنين التي أجرى فيها الجراح إجراءات زراعة الشعر، وكمية المرضى الذين نجحت لديهم هذه العملية، غالبا ما يكون مؤشرا لائقا على مهارتهم. ومع ذلك، يمكن أن تتغير قدرات الجراحين مع مرور الوقت. يجب أن يطلب المرضى دائما رؤية أمثلة حديثة للنتائج، خلال السنة الماضية. يقدم الدكتور يتكين باير نموذجا مثاليا للطبيب الذي لديه خبرة كبيرة في عالم جراحات زراعة الشعر مما لديه من سنوات موثقة من النتائج الرائعة. يقدم الدكتور يتكين باير عمليات زراعة الشعر في تركيا ويعتبر من أشهر رواد هذا المجال ومن مطوري التقنيات الحديثة . إذا أردت أن تحصل على عملية زراعة شعر ناجحة، فيجب أن تحصل على خدمات طبيب عالمي مثل الدكتور يتكين باير، لأنك ستجعل من العملية نزهة رائعة ليس أكثر .

أخيرا، يجب على المرضى النظر في معرفة كل جراح بالأسلوب الذي يفضلونه . هناك أي عدد من المتغيرات ويجب على المرضى الذين يفضلون نوعا معينا من الطرق، مثل تقنية الاقتطاف اليدوية، والتأكد من أن الجراح المعرف على دراية بها . فكر فيما إذا كان الجراح يركز فقط على زراعة الشعر أم يفعل أيضا إجراءات أخرى . الجراحون الذين يركزون فقط على زراعة الشعر، عادة لديهم خبرة أكثر وأكثر دراية بزراعة الشعر . ومع ذلك، غالبا ما يكون الجراحون الذين يقدمون عمليات زراعة الشعر علاوة على الإجراءات الأخرى قادرين للغاية على تنفيذ العملية بنجاح، وكل هذا يتوقف على كفاءتهم وفهم التقنيات المختلفة وتفضيلات الأداة .

الطاقم الطبي للعيادات ضروري للنجاح

العثور على عيادة مع الموظفين ذوي المعرفة والمتعلمين جيدا أمر لا بد منه . سوف تحتاج أيضا إلى التأكد من أن العيادة تقدم استشارة قبل تنفيذ العملية . تقوم العيادة المثالية بفحص كثافة شعر المريض من خلال برنامج متقدم من نوع ما . وهذا يتيح للأطباء حساب كل من كمية بصيلات المنطقة المانحة الضرورية والكمية اللازمة من عمليات الزراعة .

تساعد الاستشارات أيضا في استبعاد الحالات الكامنة التي قد تسبب تساقط الشعر . كملاحظة خاصة، يعرف أفضل أطباء استعادة الشعر أن الجميع ليس مرشحا جيدا . كن حذرا من أي عيادة تدفعك لاتخاذ قرار سريع، خاصة إذا كان ذلك مقابل خصم .

تجربة الجراح والمهارة أمر ضروري . ومع ذلك، فبدون وجود موظفين أكفاء، لا يمكن حتى لأفضل جراح أن يأمل في تقديم نتائج ممتازة للمرضى . تضم عيادة زراعة الشعر العديد من الأخصائيين بصرف النظر عن الجراحين . زراعة الشعر هي جهد جماعي، ويعمل الجراحون مع فريق من الممرضات والتقنيات الجراحية وغيرهم من الخبراء لتخطيط واستكمال الإجراءات .

يجب أن يكون الموظفون الذين يساعدون في الإجراء نفسه مدربين تدريبا جيدا وعلى دراية كافية بعملية زراعة الشعر . كما يجب أن يكونوا على دراية بنهج الجراح في العملية والخصوصيات . للحصول على تقنية جراحية ممتازة، على سبيل المثال، تعرف متى يجب استدعاء شيء ما إلى انتباه الجراح . أحد أعلى المتطلبات هو الإلمام بالأدوات المختارة في العيادة . يمكن أن تعني التجربة القليل جدا إذا كانت غير مكتشفة مع أجهزة الإجراء .

أدوات العيادة تصنع الفارق

الأجهزة والأدوات التي يستخدمها الجراح تلعب دور حيوي في الإجراء والنتائج . عادة ما يستخدم الجراح نوع العملية التي تقدم له أفضل النتائج مثل تقنية الاقتطاف والتي تحتاج إلى أفضل الأدوات التي يحتاجون إليها لتنفيذ العملية . حاليا، هناك أربعة أنواع رئيسية من الأدوات المستخدمة في تقنية الاقتطاف :

· الدليل : يستخدم الجراح مثقاب مناسب للعملية

· الميكانيكية : يستخدم الجراح مثقاب ميكانيكي يجعل عمليات الاستخراج أسرع

· أداة تلقائية : يستخدم الجراح جهازا يقوم بعملية الاستخراج بكاملها

· الروبوت : يستخدم الجراح جهازا آليا لاستخراج البصيلات

كل نوع من تقنيات الاقتطاف له فوائده وانتقاداته . التقنية اليدوية أو الميكانيكية، تسفر عن نتائج أفضل حاليا . وذلك لأن الأجهزة الآلية والروبوتية لا تزال قيد التطوير . مثل هذه الأجهزة المتاحة حاليا لها معدلات معاملات أعلى، أو عندما تكون الجريبات الذي يتم استخراجها متضررة بشكل لا يمكن إصلاحه، ويميل إلى ندبة أعلى . بالإضافة إلى ذلك، تقنية الاقتطاف الروبوتية والتلقائية تنطبق عادة فقط على المرضى الذين يختارون العديد من الخصائص . يجب أن يكون المرضى أيضا حذرين من ميزة الاقتطاف الآلية، نظرا لأن مصنعي الأجهزة يتمتعون بسمعة طيبة لإغراء الأطباء غير المدربين لتقديم زراعة الشعر والذين يستخدمون التقنيات الجراحية بعد ذلك .

نوعية الأدوات والأجهزة مهمة أيضا . اللكمات المستخدمة في الاقتطاف يجب أن تكون مثالية للغاية ولا يمكن إعادة شحذها . الأدوات الميكانيكية، تحتاج أيضا إلى أن تكون ذات جودة عالية وصيانتها جيدا . العيادات التي تخفض التكاليف ستعيد استخدام اللكمات، مما يؤثر بشكل كبير على النتائج . كما أنهم لن يستخدموا الأجهزة أو الحلول المثالية لتخزين البصيلات، مما يؤدي أيضا إلى تقليل التأثير على النتائج للأسوأ . استفسر دائما عن الأدوات التي تستخدمها العيادة والشركة المصنعة لها .

تحقق من الصور قبل وبعد العملية واطلب مراجع المرضى

العيادات ذات السمعة الطيبة تفخر بالنتائج التي يتمتع بها مرضاهم . سيتضمن معظمهم معرض صور قبل وبعد العملية تأثيرات الإجراء وتقدمه . ستستخدم العيادات الذكية أيضا المرضى السابقين كمراجع للتوقعات وتأكيد نتائج العيادة الجيدة . عليك فقط أن تدرك أن العيادات المشكوك فيها قد تحفز المرضى على التوصية بهم .

يجب أن يكون المريض مصمما أيضا على رؤية صور قبل وبعد العمليات السابقة . ستستخدم العيادات الموثوقة صورا عالية الدقة وإضاءة مكثفة وليس فوتوشوب لأي تفاصيل . ومع ذلك، ستستخدم بعض العيادات أي عدد من الحيل لجعل النتائج أكثر إثارة للإعجاب مما هي عليه في الواقع . تتضمن هذه الطرق استخدام تأثيرات التمويه أو الإضاءة الرديئة لجعل النتائج تبدو أكثر كثافة أو أكثر إثارة .

يمكن أن تكون تقييمات المرضى عبر الإنترنت للعيادة مفيدة أيضا في التخلص من أي شك . غالبا ما يشارك المريض الذي كان يتمتع بتجربة جيدة وينتج عنه هذه المعلومات مع الآخرين في مجتمع تساقط الشعر . وفي الوقت نفسه، قد يشعر المرضى الذين لا يرضون بنتائجهم بالخجل الشديد من مشاركة تجاربهم .