رسميًا.. «كاف» يعلن الترجي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا

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الكاف يقرر إعادة نهائي دوري أبطال إفريقيا في مصر بدون جمهور

المصريون

دورى ابطال افريقيا

الترجى

الوداد

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» فوز الترجي التونسي ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2018-2019 على حساب الوداد البيضاوي المغربي.

وأصدرت لجنة الانضباط قراراتها فيما يخص مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي تكونت من بندين كما يلي:

- الوداد الرياضي: يعتبر خاسرًا لمباراة العودة في نهائي دوري الأبطال، مع توقيع غرامة بقيمة 20 ألف دولار على النادي بسبب الانسحاب من المباراة، وغرامة 15 ألف دولار على استخدام الألعاب النارية من جانب جماهير النادي.

- الترجي التونسي: تذكير السيد حمدي المؤدب رئيس نادي الترجي التونسي بتوقيع غرامة قيمتها 20 ألف دولار، بسبب سلوكه غير الرياضي ضد رئيس الاتحاد الأفريقي، والترجي سوف يلعب مباراتين مقبلتين على أرضه أفريقيا بدون جماهير، بسبب الاستخدام المبالغ فيه للأدخنة والشماريخ، لكن تم تأجيل تنفيذ هذا القرار ما لم يقع أي تجاوز خلال 12 شهرًا مقبلًا، مع غرامة بقية 50 ألف دولار بسبب الأدخنة والمقذوفات والسلوك غير الرياضي من جانب الجماهير.

وأسدلت لجنة الانضباط بذلك الستار على احتمالية إعادة نهائي دوري الأبطال كما كان مقررًا من جانب المكتب التنفيذي.

وألغت المحكمة الرياضية الدولية قرار المكتب التنفيذي الخاص بإعادة مباراة إياب نهائي دوري الأبطال لعدم الاختصاص وطالبت اللجان المختصة بالنظر في القضية من البداية.

ويستطيع أي من الناديين أن يتحول إلى لجنة التظلمات في الأيام المقبلة ثم المحكمة الرياضية الدولية من أجل التظلم ضد القرار الصادر من لجنة الانضباط.

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