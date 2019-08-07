فنانة شهيرة تخلع العباءة وتظهر ملابسها الداخلية

07 أغسطس 2019 - 05:03 م

أثارت الفنانة المغربية مريم حسين حالة من الجدل والغضب بعد تداول فيديو لها تظهر فيه وهي تقوم بخلع العباءة وتحويلها إلى لباس يشبه ملابس البحر، في بث عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وظهرت حسين في الفيديو مُرتدية عباءة سوداء، مُقدمةً طريقة جديدة لتحويل العباءة إلى زي مُختلف، في حال وجدت نفسها مضطرة إلى الذهاب لأي مكان يمنع ارتداء العباءة، وبعد ان فتحتها أظهرت ملابسها الداخلية تحت العباءة.

وقامت حسين بفتح العباءة وربط الشال الذي كان على رأسها جهة الخصر، ليبدو كأنه زي كامل مفتوح، كاشفة عن ملابسها التي أسفل العباءة.

وفور انتشار الفيديو، عبّر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم، متهمين حسين بالإساءة إلى أحد الرموز الدينية وهو "العباءة" والاستخفاف بالملابس الشرعية.

كما تساءل الكثير عن المكان الذي تُمنع فيه العباءة، مؤكدين أنه لا يوجد مكان في الإمارات قد يمنع الملابس المحتشمة، فيما طالب عدد منهم الجهات المسؤولة في الدولة بتنفيذ الحكم الصادر ضد حسين والذي ينص على استبعادها من الإمارات بسبب القضية التي عرفت بـ"الفيديو الإباحي" مع مغني راب برضاها، وبسبب عدد من التصرفات الجريئة والمرفوضة لها.

وتثير الفنانة المغربية مريم حسين الجدل حولها باستمرار سواء بسبب تصريحاتها أو ستايلها في الملابس، بالإضافة لحياتها الخاصة والتي كانت محل جدل كبير في الفترة الماضية.

