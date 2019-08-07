  • الأربعاء 07 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر01:46 م
بحث متقدم
الكويت وسلطنة عمان

تهديد جديد للكويت وسلطنة عمان

ارشيف

في الحج.. تفاصيل مبكية عن تفجير مسجدى نيوزلندا

عبدالكريم الزبيدي

وزير الدفاع التونسي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

طارق صالح

نجل الرئيس «صالح» يكشف حقيقة إطلاق سراح شقيقه

عبد الخالق عبدالله

مستشار بن زايد: كمال بلاطة شجعني على هذا الأمر

محمد بن سلمان

بن سلمان يطلع على هذا الأمر عقب مهاتفة مع" عمران خان"

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين يتبرع لحساب معهد الأورام على الهواء

مسدس

يقتل 12 شخصًا من عائلته .. ويسلم 12 قنبلة للشرطة

عماد حمدي وعبد الحليم حافظ

قصة أشهر صفعة فى تاريخ السينما المصرية

لدكتور سعد الدين الهلاليأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف

سعد الدين الهلالي: هذا ما يفعله شيوخ الفتنة بالخارج

وزير الدفاع التونسي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

الحياة السياسية

عبدالكريم الزبيدي
عبدالكريم الزبيدي

علي محمود

أخبار متعلقة
#

"الجبالي" رئيس الحكومة الأسبق يترشح لرئاسيات تونس

#

الرئيس التونسي السابق يعلن ترشحه للانتخابات

#

تونس.. 15 برلمانيا يوقعون عريضة لدعم ترشح وزير الدفاع للرئاسة

#

رئيس جمعية للشواذ جنسيا يترشح للرئاسة في دولة عربية

الكويت

سلطنة عمان

أعلن وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي، اليوم الأربعاء، ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وكان حزب حركة نداء تونس "حزب الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي"، أعلن في بيان له مساء أمس الثلاثاء، مساندة ترشح وزير الدفاع الوطني في الحكومة الحالية عبد الكريم الزبيدي للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، حيث دعا جميع نوابه وهياكله إلى مساندة هذا الترشح.

وأرجعت حركة نداء تونس مساندة ترشيح الزبيدي: "لما يحوزه من خصال الكفاءة والتجربة والنزاهة والوفاء لنهج الزعيم الراحل الباجي قائد السبسي"، مذكّرة بأنه "تحمل أمانة وزارة الدفاع في المرحلة الأولى والثانية للانتقال الديمقراطي بكل اقتدار وأمانة وكان النجاح حليفه بامتياز علاوة على تحمله المسؤوليات في مختلف درجاتها في دولة الاستقلال".

وأشار الحزب إلى أن هذا القرار يأتي بناء على مخرجات اجتماع المكتب السياسي الموسع الذي فوض بموجبه لقيادة الحزب اتخاذ القرار النهائي في خصوص ترشيح الزبيدي للانتخابات الرئاسية التي ستجري في 15 من سبتمبر المقبل.

يشار إلى أن عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بلغ 27 مترشحًا أودعوا ملفات ترشحهم بمقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أن يتم غلق باب قبول الترشحات يوم الجمعة المقبل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم
» تنفصل عن خطيبها قبل 4 أيام من الزفاف .. السبب صادم
» أحمد فلوكس يهاجم متابعيه بسبب طليقته
» «فيس بوك» يقاضى شركتين بسبب برامج خبيثة
» تعرف على سعر الذهب اليوم
» موقف محرج لـ «تشافى» بأول لقاء
» "رمضان" ينفي زواجه من حلا شيحة: "أنا في كاليفورنيا"
» «الوزراء» يحدد إجازة عيد الأضحى لموظفى الحكومة
» الرئيس يفتتح أكبر مجمع أسمدة بالشرق الأوسط
» بواسطة "كلبة".. إنقاذ رجل دفن حيًا
» انفجار حارس الهلال ضحكًا بسبب "جوميز"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي
تدخين الشيشة