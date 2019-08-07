وزير الدفاع التونسي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

07 أغسطس 2019 - 01:29 م

أعلن وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي، اليوم الأربعاء، ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وكان حزب حركة نداء تونس "حزب الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي"، أعلن في بيان له مساء أمس الثلاثاء، مساندة ترشح وزير الدفاع الوطني في الحكومة الحالية عبد الكريم الزبيدي للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، حيث دعا جميع نوابه وهياكله إلى مساندة هذا الترشح.

وأرجعت حركة نداء تونس مساندة ترشيح الزبيدي: "لما يحوزه من خصال الكفاءة والتجربة والنزاهة والوفاء لنهج الزعيم الراحل الباجي قائد السبسي"، مذكّرة بأنه "تحمل أمانة وزارة الدفاع في المرحلة الأولى والثانية للانتقال الديمقراطي بكل اقتدار وأمانة وكان النجاح حليفه بامتياز علاوة على تحمله المسؤوليات في مختلف درجاتها في دولة الاستقلال".

وأشار الحزب إلى أن هذا القرار يأتي بناء على مخرجات اجتماع المكتب السياسي الموسع الذي فوض بموجبه لقيادة الحزب اتخاذ القرار النهائي في خصوص ترشيح الزبيدي للانتخابات الرئاسية التي ستجري في 15 من سبتمبر المقبل.

يشار إلى أن عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بلغ 27 مترشحًا أودعوا ملفات ترشحهم بمقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أن يتم غلق باب قبول الترشحات يوم الجمعة المقبل.